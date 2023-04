Birdy: "Estoy recuperando mi niña interior, a los 16 años era más seria que con 26"

La conocimos hace más de una década y siendo solo una adolescente gracias al mundialmente conocido People Help People. Ahora, Birdy vuelve con Portraits, un disco que rompe con toda la estética de sus trabajos anteriores y en el que se reencuentra con una nueva versión de sí misma.

¿Por qué Birdy como nombre artístico?Es un apodo que me dieron mis padres cuando era pequeña. Me llamaban así porque abría mucho la boca, como un pajarito, cuando me daban de comer. Desde entonces, todo el mundo me ha llamado Birdy, excepto en el colegio que me llamaban por mi nombre real, Jasmine.

Con su nuevo álbum, Portraits, se muestra una clara evolución en cuanto a su estilo musical. Creo que es mucho más dramático. El sonido se asemeja mucho más a la estética de los 80 y mezcla ciertos instrumentos como el piano o la guitarra. En este nuevo disco me he dejado llevar, en los dos anteriores llevaba más la dirección.

¿Esta evolución está ligada a una ruptura con su pasado?En parte sí que lo es. Al final, acabamos de salir de una pandemia y quería divertirme un poco más con este álbum. Los dos anteriores discos fueron muy difíciles de escribir y de cantar. En este solo quería pasármelo bien y disfrutarlo. Así que sí, sí que es una ruptura con lo anterior. Es mi evolución y, a la vez, soy yo.

Tuvo un receso musical de casi 4 años, ¿cómo recuerda aquella época?Ese silencio musical se debe a que me llevó mucho tiempo componer mi anterior álbum. Hablaba de una ruptura y era más difícil escribir las canciones. Además, empecé a cantar y a componer cuando era muy pequeña, con 13 años. Por eso costó más escribirlo. En cambio, Portraits lo he escrito en un año.

Este nuevo disco es una ruptura con el pasado. Es mi evolución y, a la vez, soy yo

¿Cómo está siendo la acogida de su nuevo tema, Raincatchers?Creo que está teniendo una superbuena acogida. La gente está incluso haciendo muchos dibujos con el vídeo por la nueva estética que lleva. Tengo la sensación de que está siendo muy bien recibido.

En ella habla de desnudar el alma, ¿qué se esconde detrás de Birdy?Mi mejor amiga y yo hemos crecido juntas desde pequeñas y, dedicándome a la música desde tan pronto, siempre ha habido momentos de tensión en nuestra relación. Raincatchers está inspirada en ese nexo y, además, habla del niño que todos llevamos dentro. Personalmente, me refiero a esos años antes de que yo empezase a cantar y a ser conocida. Ahora, estoy recuperando mi niña interior porque siento que, con 16 años, era más seria que ahora que tengo 26. Ahora, lo disfruto más porque saco esa niña que llevo dentro. De hecho, si pudiera describir el álbum en una sola palabra, la más adecuada sería 'libertad'.

El videoclip parece reflejar ese encuentro con su niña interior. ¿Ha sentido muchos miedos o temores a lo largo de su carrera musical?Cuando plasmas tu alma en la composición siendo tan joven, te enfrentas a que todo el mundo comente u opine sobre lo que estas haciendo. Cuando todavía no tienes tu personalidad formada, exponerte a eso es duro. Me daba miedo y hacía que fuera mucho más seria. Ahora que ha pasado el tiempo, que soy más mayor, hago las cosas con un propósito, un sentido y una madurez, y me resulta mucho más fácil asumir lo que la gente comente.

Ahora disfruto más mi trayectoria musical porque saco esa niña que llevo dentro

Birdy presentando su nueva canción 'Raincatchers. EUROPA PRESS.

Con tan solo 12 años debutó en Open Music UK, ¿qué la llevó a presentarse a ese concurso de talentos musicales?Desde los 7 años, escribía canciones que solo mostraba a mi familia. Así que, ellos decidieron que me presentase a ese concurso regional de talentos para ampliar un poco la audiencia. Pero, en realidad, no tuve mucha repercusión. Fue un vídeo subido a la plataforma YouTube sobre la canción que había presentado en Open Music UK el que me hizo conseguir un poco de atención mediática.



¿Es difícil no dejarse llevar por las modas en el ámbito musical?Me siento inspirada por todas las modas que surgen, musicalmente hablando. No me dejo influenciar, pero sí las tomo como referencia. Por eso mi nuevo disco está basado en la estética ochentera, una corriente musical que actualmente se está recuperando. Sin embargo, no podría hacer otra cosa que no fuera algo que me inspirase. No podría dejarme llevar por algo que simplemente esté de moda.

¿Sus canciones reflejan una parte de usted?Sí, pero muchas veces no es desde mi punto de vista. Por ejemplo, si estoy hablando de otra persona o de una relación que tengo con otra persona, intento ponerme en su perspectiva, en el de mi familia o en el de mis amigos. Pero sí, muchas de mis canciones hablan de mí.

Si pudiera describir el álbum en una sola palabra, la más adecuada sería 'libertad'.

¿Considera que está en el mejor momento de su carrera musical?No lo sé (risas). Lo que tengo claro es que, ahora, estoy disfrutando más la etapa. Me veo más capaz de disfrutar todo.

Birdy Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer Van den Bogaerde - nombre real -, de 26 años, empezó a componer sus primeras canciones con tan sólo 8 años. En 2013, su propia versión de 'Skinny Love' - de Bon Iver- la llevó a participar en el Festival de la Canción Italiana de Sanremo y a colaborar en las bandas sonoras de diferentes películas.