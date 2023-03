Kerem Bürsin, operado de urgencia por una hernia discal

Kerem Bürsin ha sido operado de urgencia por una hernia discal. Así lo han apuntado varios medios turcos, alegando que el actor llevaba varios años con molestias en la espalda debido a una lesión.

La intervención ha sido rápida y sencilla, pues el protagonista de Love is in the air ya está en su casa recuperándose. Eso sí, esta operación va a repercutir en su vida profesional y personal.

Y es que Bürsin tendrá que mantenerse alejado tanto de los escenarios como del deporte durante unos meses, ya que esta intervención requiere de reposo total para su pronta recuperación.

Kerem Bürsin en el cumpleaños de su representante. GETTY IMAGES

Aunque no pueda ejercer mucho esfuerzo físico, el actor se ha dejado ver en el cumpleaños de su representante, Gunfer Gunaydin. Eso sí, en las fotografías aparece con chándal y una faja en el abdomen para proteger la zona intervenida.

Asimismo, fue el propio Brüsin quien quiso tranquilizar a sus seguidores sobre esta operación. "Me siento mucho mejor", apuntó el actor en una historia de Instagram.