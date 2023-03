Sarah Snook, una de las protagonistas de 'Succession', está embarazada

Ninguno de los presentes entre los fotógrafos y periodistas que cubrían la premiere de la cuarta (y, por lo visto, última) temporada de la exitosa serie de HBO Max Succession en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York se esperaba ser de los primeros en fotografiar que Sarah Snook, una de las protagonistas, está embarazada de su primer hijo. Pero así fue.

La intérprete australiana de 35 años se presentó con un más que incipiente estado de buena esperanza debajo de un vestido negro ceñido al cuerpo y un overol plateado brillante. De hecho, al responder a los diferentes medios, dejó claro que le queda "muy poco tiempo" para salir de cuentas.

¿Unos dos meses quizá? Bueno, estoy de 32 semanas", respondió ante los micrófonos de Entertainment Tonight mientras se palpaba la barriga. "¡Es muy emocionante! ¡Me siento genial", confesió Snook, para quien será su primer hijo, al igual que para su esposo, el humorista Dave Lawson.

Con él, también australiano y de 44 años, se casó en una ceremonia en secreto en febrero de 2021 después de que se encerrasen juntos durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, tal y como ella reveló el siguente mes de octubre .

Además, Snook reveló en la premiere que ya sabía que estaba embarazada durante el rodaje de algunas escenas de la última temporada de la aclamada ficción, si bien es cierto que pidió a los espectadores que no buscasen pruebas ni momentos concretos.

"Quiero decir, no se podrá saber: en aquel momento no era tan grande como ahora", declaró, dando a entender que fue en los primeros compases de su estado.

Además, la actriz quiso bromear sobre sobre su propio personaje en Succession, Shiv Roy, y sobre lo que se debe o no hacer cuando se es madre. "No sé si la familia Roy es un modelo de valores familiares... No creo que debamos ponerlos como guía de nada", aseguró entre risas sobre la idea principal de la serie, una actualización en las altas esferas de los medios de comunicación del Rey Lear de Shakespeare.