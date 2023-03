Sarah Snook no sabía que la temporada que rodaba de 'Succession' era la última

Este 26 de marzo llega la cuarta temporada de Succession y, hasta hace unas pocas semanas, nadie sabía que iba a ser la última. El drama satírico orquestado por Jesse Armstrong no ha dejado de crecer en cuanto a la estima del público y la crítica, con cada temporada siendo más aclamada que la anterior y arrasando en los Emmy. Nada presagiaba que la próxima entrega describiera el desenlace del drama de los Roy, pero así es.

En entrevistas sucesivas, Armstrong dijo que no es que hubiera ningún secretismo intencionado: es que no comprendió que estaban afrontando el final de Succession hasta bien entrada la producción. De ahí que fuera una decisión fulminante, a la que los intérpretes de la serie de HBO tuvieron que intentar sobreponerse. Jeremy Strong, antes de darse a conocer la noticia, dijo que “el final de Succession sería como la muerte”.

Brian Cox, intérprete de Logan Roy, se lo tomó con más calma, y ahora toca conocer la reacción de Sarah Snook, Shiv Roy en Succession. Entrevistada por Los Angeles Times, Snook afirmó que solo supo que Succession iba a acabar poco antes de la lectura de guion del último episodio de la cuarta temporada: es decir, el que viene a ser ahora el capítulo final de Succession. No tuvo tiempo apenas de hacerse a la idea.

“Estaba muy disgustada. Tuve una gran sensación de pérdida, decepción y tristeza”, asegura. “Habría estado bien saberlo al principio de la temporada, pero también entiendo que no me lo dijeran hasta el final porque aún existía la posibilidad de que no fuera el final”. Armstrong prefirió cortar por lo sano antes de alargar Succession artificialmente, y que la serie perdiera su esencia. Snook se muestra de acuerdo.

“No todos estábamos preparados emocionalmente para terminar la serie, porque nos queremos mucho. Pero todo tiene que llegar a su fin, y es inteligente no dejar que algo se convierta en una parodia de sí misma”. Así que sí, va a ser duro, pero es como tiene que ser.

