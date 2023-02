'Succession' terminará en su inminente cuarta temporada

Han pasado unos cinco años desde que Succession iniciara su andadura en HBO. Desde entonces la serie desarrollada por Jesse Armstrong (que cuenta con Adam McKay como productor ejecutivo) no ha dejado de ganar elogios tanto por parte de la crítica como del público, que confluyeron en la obtención de 19 premios Emmy a lo largo de sus tres primeras temporadas. Muy pronto, el 26 de marzo y al poco de concluir la sensación actual de HBO (The Last of Us) tendremos la esperada cuarta entrega de las desventuras de los Roy.

En todos estos años Armstrong ha tenido muy presente la necesidad de que Succession tuviera un final orgánico, sin arriesgarse a una prolongación sin sentido. Es lo que ha derivado en que, tras mucho pensarlo, la inminente temporada vaya a ser la última de Succession. Anteriormente el showrunner había hablado de su intención de terminar la serie sobre la cuarta o quinta temporada, y mientras trabajaba en los siguientes capítulos decidió que lo mejor era dejarlo ahí. Así lo ha contado en una entrevista con The New Yorker.

“Hay una promesa en el título de Succession”, señala Armstrong. “Nunca pensé que esto pudiera durar indefinidamente. El final siempre ha estado presente en mi mente. Desde la segunda temporada he intentado pensar ‘¿es la siguiente, o la de después, o la de después?’”. El guionista empezó a pensar en finalizarla con la cuarta temporada alrededor de 2021, pero entonces jugó con diversas opciones de cómo podría continuar más allá de ahí. Opciones que sopesó con mucho cuidado. “Podíamos hacer un par de temporadas cortas, o dos temporadas más”.

“O podríamos seguir durante años y convertir la serie en algo diferente. Ser una serie más divertida, con más altibajos, en la que habría semanas buenas y semanas malas”, reflexiona Armstrong. “O podíamos hacer algo un poco más musculoso y completo, y terminar con fuerza. Y esa fue siempre mi preferencia. La decisión de terminar se consolidó durante la escritura de esta temporada, o tal vez incluso cuando empezamos a rodar. Le dije al reparto ‘no estoy seguro al cien por cien, pero creo que ya está’. Tampoco quería engañarlos”.

La noticia puede antojarse prematura, pues, debido a que el mismo Armstrong no estuvo seguro de que era el final hasta empezar a rodar la cuarta temporada de Succession. “Creo que la historia de sucesión que contábamos está completa. Esta es la temporada clave para agotar nuestras reservas de interés”, confirma. Succession narra la lucha de poder dentro del imperio de los Roy, centrada en un patriarca (Brian Cox) y sus hijos: Sarah Snook, Kieran Culkin y Jeremy Strong.

La serie, a cuyas interpretaciones también les han llovido premios, cerró con un cliffhanger asesino en su tercera entrega, perfilando otro desfile de mezquindad, tragedia y humor negrísimo de cara a próximos episodios.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.