Para Jeremy Strong, el final de 'Succession' "será como la muerte"

Había indicios de que podía ocurrir, pero igualmente la noticia de que Succession termina en su cuarta temporada ha sido un mazazo. Sobre todo porque dicha temporada se estrena en breve (el 24 de marzo en HBO, al poco de que termine la primera entrega de The Last of Us), y no ha habido tiempo de asumir que más pronto que tarde nos tendremos que despedir de los Roy. El propio Jesse Armstrong, su creador, no lo tuvo claro hasta entrada la producción de esta cuarta entrega que se aproxima.

El showrunner había tanteado originalmente finalizar la historia en torno a la cuarta o quinta entregas, sopesando diversas opciones por si había forma de alargarla. “Nunca he pensado que esto pudiera durar para siempre”, ha declarado. “El final siempre ha estado presente en mi mente. Desde la segunda temporada, he intentado pensar: ¿es la siguiente, o la siguiente a esa, o es la siguiente a esa?”. Finalmente será la siguiente, y el anuncio de Armstrong ha llegado poco después de que Jeremy Strong concediera cierta entrevista en GQ.

Strong es uno de los actores principales de Succession. Encarna a Kendall Roy, un tipo marcado por la tragedia que ha emprendido una cruzada contra su padre Logan (Brian Cox) para hacerse con el imperio de los Roy. Strong, también, fue objeto de una curiosa polémica en la tercera temporada, cuando trascendió que era un intérprete tirando a maniático, obsesionado con el Método y tomarse el trabajo demasiado en serio, que en ocasiones irritaba a sus compañeros de rodaje.

Durante la mencionada entrevista, Strong especuló sobre la posibilidad de un final para Succession, y lo hizo con bastante dramatismo. “Será como la muerte, en cierto modo”, aseguró. Es de suponer que entonces conocía los planes de Armstrong (al fin y al cabo el final de Succession ya está rodado), pero igualmente no debió ser agradable. En el encuentro con GQ Strong añadió que a veces se sentía limitado por el personaje de Kendall.

Strong afirma envidiar de sus compañeros de rodaje (gente como Sarah Snook, Matthew Macfadyen o Kieran Culkin) “esa libertad para disparar desde cañones distintos”. “A veces Kendall parece el mismo cañón una y otra vez”. Quizá el actor sienta aprensión por el final, pero no parece que vayan a faltarle oportunidades según termine la serie de HBO. El año pasado, sin ir más lejos, se marcó una interpretación estupenda en Armageddon Time de James Gray.

