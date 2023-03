Rafa Castaño, ganador de 'Pasapalabra': "Ir a 'Tu cara me suena' queda descartado, ahora lo que quiero es tumbarme en un sofá"

Tras 197 programas y otros tantos roscos, este jueves, por fin, Rafa Castaño conseguía completar las 25 palabras y ganar los 2.272.000 euros del bote Pasapalabra, el más alto de la historia del concurso que emite Antena 3. Hablamos con el flamante ganador sobre cómo fue ese momento y lo que hará a partir de ahora.

¿Cómo ha hecho para mantener el secreto de que usted ganaba?Desde que grabé el programa hasta que se emitió hubo dos fases. Está la fase en la que, bueno, como siempre hay una rivalidad y no sabe que va a pasar, la cosa está tranquila y luego está la fase en la que que se emite ese anuncio de Antena 3 de “la semana que viene será el bote”. Ahí te puedes imaginar... todo el mundo preguntando. Tampoco me han preguntado tanto porque la respuesta la iban a saber y evidentemente, no puedes decirle nada a nadie. Los que peor lo han pasado son mis padres y mi hermano, porque no están tan acostumbrados como yo a las preguntas y se las hacían por la calle, en la pescadería, familiares, amigos, conocidos… todos. Les dije que contestaran que yo no se lo había dicho y ya está (risas).

¿Se esperaba que el bote llegara ese día?No ese día en concreto, pero es verdad que veníamos de una serie de programas en los que parecía que las enciclopédicas eran algo más accesibles y eso te hace verte más cerca. Tanto Orestes como yo nos quedamos a una pregunta varias veces y es verdad que era no tanto ese día en concreto como un ambiente, una atmósfera de estar cerca. Por eso estaba muy preocupado, porque quería empezar bien y sacar más segundos. Había estado repasando como un mulo las últimas semanas, porque lo veía cerca, y afortunadamente me preguntaron palabras que sabía.

¿Demuestra Pasapalabra que la cultura y el estudio tiene recompensa?Creo que sí y que no. En mi caso sí, en el de Orense no. Él ha estudiado lo mismo que yo, incluso más, porque llevaba cien programas más que yo. Respecto a la cultura, creo que en Pasapalabra no se demuestra tener una buena cultura, sino una buena memoria. Las palabras difíciles que decimos, el 95%, tanto Orestes como yo las sabemos porque las hemos estudiado. Es verdad que por cultura general, por ejemplo, él sabía mucho de mitología y de Cultura clásica y las podía sacar, pero la mayoría eran por estudio y memoria. Al final es un programa más de músculo que de demostrar la cultura que se tiene. En mí se demuestra que el esfuerzo merece la pena, pero también es injusto decir eso, porque Orestes ha estudiado lo mismo que yo y no se lo ha llevado... también influye la suerte.

¿Qué va a hacer con el dinero?Pues de momento voy a estar un mes tranquilo. También es verdad que Antena 3 tarda unos meses en ingresártelo y lo que sé es lo que no quiero hacer: no quiero ni tenerlo en el banco ni volverme loco. Lo invertiré de manera tranquila, bien pensada, invertiré con cabeza y con paciencia, porque al final soy relativamente joven, tengo 32 años y el haber ganado este dinero de golpe me permite acceder a una oportunidad que muy pocos pueden tener.

¿A qué se va a dedicar ahora? Ya no tiene que ir a grabar casi cada día…Claro, y no voy a tener que estudiar todos los días. Pues no lo sé. Todavía tengo el tic de ir y de ponerme a estudiar con el móvil, porque es lo que llevo haciendo el último año. No lo sé, sobre todo ahora mismo lo que quiero es tumbarme en un sofá y leer o algo similar sin estar pensando que estoy perdiendo tiempo y que debería estudiar. Tengo un mes por delante, que es lo que necesito, que esto se baje un poquito, estar tranquilo y luego ya se verá.

¿Se va a tatuar la palabra Zabro, con la que ganó?No tengo nada tatuado y siempre he pensado que de hacerlo tendría que ser algo con lo que no fuera a cambiar de opinión, algo especial para mi vida y Zabro puede ser una buena opción, aunque no tengo pensado tatuarme nada. Zabro además es una palabra feílla... Es verdad que me puedo tatuar un escarabajo... pero no, no está en mis planes.

¿Va a seguir viendo a Orestes y a Roberto Leal?Bueno, con Roberto y con Orestes me veía en el plató, luego cada uno tenía su vida. Claro que si subo a Burgos con el tiempo, me encantaría ver a Orestes y quedar con él y tomarme una cerveza, porque al final le tengo muchísimo cariño y le deseo lo mejor. Creo que se vió mi reacción en el programa, porque una parte de mí estaba triste por él. Claro que me seguiré llevando bien con ellos. No es que tuviéramos una relación súper frecuente fuera de plató, pero nos llevamos muy bien y no quiero perder el contacto.

¿Cómo ha sido su relación con los famosos?Bueno, es una buena oportunidad para humanizarlos, porque al final son personas que has visto en en contextos determinados, mediatizados por las pantallas y cuando les conoces les descubres de otra manera y es bonito. Siempre cuento que una vez estando en Telecinco me tocó con Los Secretos y fueron ellos los que me dijeron a mí, "tú eres el de Saber y ganar, es un placer verte". Fue un poco el mundo al revés. Es bonito porque conoces a la persona detrás del famoso.

¿Quién le para más por la calle? ¿Puede pasear tranquilo?Bueno, yo intento ir un poco de incógnito por la calle, con gafas de sol, el pelo de otra manera… soy bastante discreto. Cuando te paran normalmente son personas mayores. Yo no sé si es porque lo ven más, que también, o porque también tienen menos vergüenza de pararte que la gente más joven. Algunas veces me han dicho, "te vi, pero no te paré". Yo lo agradezco, porque al final tienes tu vida, aunque también entiendo que te digan algo.

¿Se plantea ir ahora a otros concursos como El cazador o Tu cara me suena?Bueno, Tu cara me suena, descartado. Ayer me dijeron algunos amigos que Roberto había dicho que era mi sueño (risas) pero no lo es, lo dije medio de coña después de jugar a La pista musical. Es verdad que toda mi vida he estado yendo a concurso y que se me han dado bastante bien los concursos de Cultura. El cazador sería una opción maravillosa, pero también es verdad que ahora mismo, después, haber ganado el bote, lo que me apetece, es el anonimato. Además, no me hace falta más dinero, tengo la oportunidad de tomarme las cosas con calma. No sé lo que pasará en el futuro, pero ahora mismo no lo veo en mi plan.