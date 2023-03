La nueva Puerta del Sol no contará con una inauguración oficial por parte del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de los plazos electorales, aunque los ciudadanos podrán acceder a ella la primera semana de abril. Sin embargo, no lo hará en todo su esplendor. José Luis Martínez-Almeida ha indicado en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de este jueves que para entonces la entrada al Cercanías, también conocida entre los madrileños como 'ballena' o 'tragabolas' todavía no estará cambiado. Así mismo, tampoco estará lista la estatua de Carlos III.

Los ciudadanos podrán disfrutar de la nueva imagen de la plaza a partir de "la semana del 3 de abril" con " dos únicas salvedades": la ballena y la estatua de Carlos III. Respecto a la primera infraestructura, el Consistorio ya había anunciado que no iba a estar lista para la fecha en la que se había previsto la inauguración de la Puerta del Sol. El motivo es que todavía están el permiso de Adif para instalar la nueva entrada al intercambiador. Por ello, hasta que no llegue, no podrán realizar las obras que implican a esta parte de la Puerta del Sol.

En lo que se refiere a la estatua, Almeida ha comentado que su inauguración "puede tardar entre diez o quince días después de que se abra la puerta" por motivos de "seguridad". El edil ha indicado que "la necesidad de garantizar la adecuada cimentación en relación con el peso de la fuente" es lo que obliga a retrasar la inauguración de estas infraestructuras. Quieren evitar cualquier "riesgo".

La delegada del área municipal de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, había fechado el día 3 de abril como día de inauguración. Sin embargo, al convocarse un día después en el Boletín Oficial del Estado las elecciones municipales y regionales en todo el país, no es posible hacer actos oficiales. "Estamos ya en periodo electoral y queremos ser extraordinariamente respetuosos, y no puede haber inauguraciones ni actos oficiales por parte del Ayuntamiento", ha apuntado el edil.

El Ayuntamiento ya confirmó en diciembre que la inauguración del intercambiador de transportes, que lleva más de 12 años funcionando en la Puerta del Sol, iba a tardar varios meses más que la apertura de la plaza. El motivo es que el Ejecutivo municipal necesita los permisos de Adif, además de que todavía tienen que fabricar el cristal que cierra el ascensor de Sol en función de los condicionantes que la entidad dictase.