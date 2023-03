El hermano de Dani Alves, tras el anuncio de Joana Sanz sobre la ruptura: "El mismo que te hace bien es quien mañana te tirará al suelo"

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, confirmó este miércoles su ruptura con el brasileño, que se encuentra en prisión tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca el pasado mes de diciembre. Y, escasas horas después, el hermano del futbolista publicó un significativo story que parecía ir dirigido a su excuñada.

Meses después de que saliera a la luz la denuncia contra Dani Alves, y tras su ingreso en la cárcel, los focos se pusieron sobre su mujer, la modelo canaria de 29 años. Se comenzó a hablar sobre su postura con respecto a la presunta víctima, sobre sus vis a vis y se empezó a rumorear con su divorcio, todo ello asuntos que ella desmintió. Pero este miércoles sorprendió publicando en Instagram una carta, escrita a mano de su "puño y letra", en la que confirmaba su ruptura.

"Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad conlleva a tocar mi puerta. Miles de porqués sin respuesta", compartió. "Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos".

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo y me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida", añadió.

Horas más tarde de esa publicación, Ney Alves, hermano de Dani Alves, compartió en stories un vídeo de Rony Kbuloso, cantante, youtuber y tiktoker con una proclama de lo más significativa.

"Os voy a dar un consejo, e incluso sirve para mí mismo: nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie", comienza diciendo el creador de contenido en su vídeo. "Tenemos que tener los pies en la tierra, porque la misma persona que te hace mucho bien hoy es la misma que te tirará al suelo mañana y te aplastará sin piedad".