La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue dando mucho que hablar. El futbolista presume de hacer su vida junto a su nueva pareja, Clara Chía, mientras que la cantante ha optado por su profesión para despacharse a gusto tanto contra su expareja como contra la joven.

Tal es la presión que la colombiana siente en España que ha optado por poner tierra y un océano de por medio. Así, muchos medios apuntan a que la cantante habría escogido el próximo 1 de abril para trasladarse a Miami junto a sus hijos.

Este jueves, el periodista Alex Rodríguez ha visitado el Club Social de El programa de Ana Rosa para contar las últimas novedades acerca la marcha de Shakira. Además, el colaborador ha comentado, en exclusiva, cómo será la vivienda en la que residirá la cantante.

Así, Rodríguez ha explicado que, según los vecinos, un jardinero se encarga de mantener a punto la vivienda, pese a que aún no ha sido ocupada por nadie. Valorada en más de 15 millones de euros, la casa se encuentra en una zona muy exclusiva y, como ha explicado un agente inmobiliario: "La calle es de acceso público, pero cada casa tiene su propio portón y su privacidad".

En la parte trasera, la vivienda cuenta con un muelle privado junto a la bahía. Además, la cantante ha cubierto su piscina con una tela blanca para evitar que los barcos que pasen por la bahía de Miami puedan ver lo que ocurre en el interior de la casa: "Pocas veces lo ha hecho. Generalmente, lo hace cuando quiere evitar ser el objetivo de los paparazzis", ha destacado Alex Rodríguez.

Así, desde el plató del matinal de Telecinco, el periodista ha señalado que, aunque solo quedan quince días para la supuesta marcha de la cantante, la vivienda aún no está preparada: "Vimos a una persona entrando, pero no sé qué tipo de relación tiene con Shakira. Hace solo unos días, descubrí que Shakira estaría interesada en otra casa que, aunque está muy cerca de ahí, no es de acceso público. Está en una isla privada. Es de un empresario indio y Shakira ha compartido con una sus mejores amigas de Miami la intención de vivir cerca de ella".

De la misma manera, el periodista ha recalcado que, en Miami, la gente apoya mucho más a Shakira que a Gerard Piqué: "La imagen de Shakira ha salido muy fortalecida". Además, Rodríguez ha agregado que, según sus fuentes, el exfutbolista no estaría interesado en alquilar ninguna vivienda en Miami.