A partir del próximo 11 de abril los ciudadanos podrán presentar su Declaración de la Renta correspondiente al año 2022 por internet. Sin embargo, la Agencia Tributaria también podrá elaborar el documento de las personas que lo deseen tanto de manera telefónica como presencial. Desde el 5 de mayo se podrán realizar por teléfono siempre y cuando se pida cita previa (disponible desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio). Por su parte, el plazo para realizarlas de manera presencial se abrirá el 1 de junio también con cita previa, la cual se podrá pedir del 25 de mayo al 29 de junio.

En el caso de la Comunidad de Madrid, existen numerosas deducciones de las que se podrán beneficiar los ciudadanos en esta Declaración de la Renta. Además, como consecuencia de la subida de los precios se ha deflactado en todos sus tramos el gravamen autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en un 4,1%, lo que equivale según el INE a la subida salarial media, con el fin de evitar que los madrileños tributen más.

Motivos familiares

En cuanto a las deducciones relacionadas con el ámbito familiar destaca la reducción por nacimiento o adopción de hijos. En concreto, los contribuyentes podrán deducir una suma de 600 euros por cada hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo o bien en los dos siguientes. Esta cantidad aumentará en 600 euros en el caso de partos o adopciones múltiples por cada hijo.

Sin embargo, en las declaraciones individuales ingresos no podrán ser superiores a los 30.000 euros y en aquellas que se realicen junto con la pareja esa cantidad no podrá superar los 36.000 euros. Además, la suma de las bases imponibles de todos los miembros de la unidad familiar no podrá superar los 60.000 euros.

En el caso de las adopciones internacionales, las familias madrileñas podrán deducirse un total de 600 euros adicionales. Por su parte, las cantidades por acogimiento familiar de menores varían en función del número de niños acogidos. Por el primer menor acogido, se deducirán 600 euros, por el segundo 750 y si se deciden acoger más de dos niños esa cantidad será de 900 euros. Asimismo, las familias que tengan dos o más hijos y cuyas rentas sean inferiores a los 24.000 euros al año podrá gozar de una deducción del 10% de la cuota íntegra autonómica.

Además, aquellas unidades familiares con hijos podrán aplicar una deducción por los gastos educativos soportados durante el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil, la Enseñanza Obligatoria y la Formación Profesional Básica, así como también por la enseñanza de idiomas. En esta deducción se podrá deducir el 15% de los gastos que correspondan a la escolaridad obligatoria, el 10% de los gastos por la enseñanza de idiomas y el 5% de los gastos del vestuario escolar. La deducción máxima por cada hijo es de 400 euros, los cuales se podrán ampliar hasta los 900 euros al año si se incluyen los gastos por escolaridad.

No obstante, cabe destacar que desde el año 2018 la deducción por gastos educativos se amplió para incluir a los niños de 0 a 3 años que cursen el primer ciclo de Educación Infantil. Esta deducción tiene un límite de 1.000 euros por niño. Sin embargo, para poder beneficiarse de las reducciones por gastos escolares es necesario que la renta de la unidad familiar no supere la cantidad de multiplicar 30.000 euros por el número de miembros que componen la familia.

La Comunidad de Madrid también ofrece una deducción cuando se contrate personal como empleados del hogar para el cuidado de hijos menores de tres años. Concretamente, la deducción será del 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social como empleador de una o varias personas bajo el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y la cantidad máxima que podrá ser deducida al año es de 400 euros. En caso de ser familia numerosa la deducción será del 30% y el límite será de 500 euros anuales. Al igual que con las deducciones por gastos escolares, la renta de la familia no podrá ser mayor a la cantidad de multiplicar 30.000 euros por el número de integrantes de la unidad familiar.

Por último, se debe mencionar que las familias que acojan a personas mayores de 65 años sin ningún parentesco cercano y/o a personas con discapacidad que no reciban ayudas por parte de la Comunidad de Madrid, podrán deducirse 1.500 euros anuales.

Vivienda habitual

En lo que respecta a las deducciones relacionadas con la vivienda habitual, la única de carácter autonómico de la que los madrileños pueden beneficiarse en su declaración de la renta es por el alquiler de la vivienda habitual. Sin embargo, solo podrán gozar de este beneficio que contempla una deducción del 30% de las cantidades destinadas al alquiler los menores de 35 años, con una cantidad máxima de 1.000 euros al año y aquellas personas personas de entre 36 y 39 años que hayan estado en situación de desempleo y que tengan dos familiares a su cargo.

Para poder aplicar dicha deducción será necesario acreditar el depósito de la fianza correspondiente al alquiler en la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, solo podrán beneficiarse aquellas personas cuya renta no supere los 25.620 euros anuales en la declaración individual o los 36.200 euros en la conjunta. Además, la suma de las bases imponibles de todos los integrantes de la unidad familiar no podrá superar los 60.000 euros. Por su parte, el gasto anual del alquiler tiene que superar el 20% de la base imponible.

Otras deducciones

Las personas que vivan en la Comunidad de Madrid también podrán aplicarse otras deducciones en su Declaración de la Renta, además de las que están relaciones con la vivienda y la familia. Aquellas personas que inviertan en acciones o participaciones de empresas de nueva o reciente creación podrán deducirse el 30% de la inversión. La cantidad máxima es de 6.000 euros anuales.

Aquellos ciudadanos que adquieran participaciones de entidades que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil podrán deducirse el 20% de las cantidades que invirtieron, sin embargo la participación deberá mantenerse durante al menos dos años y no se podrá poseer más del 10% del capital de la empresa, que deberá estar domiciliada en la Comunidad.

Por su parte, aquellas personas menores de 35 años que inicien el ejercicio de su actividad profesional podrán deducirse 1.000 euros en ese año. No obstante, el ejercicio de la actividad deberá continuar durante al menos un año. También se deducirá el 15% de las cantidades donadas a clubes deportivos y a fundaciones de la Comunidad de Madrid.