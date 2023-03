Avril Lavigne saca del escenario, entre insultos, a una espontánea en 'topless'

Los fans al final acabaron vitoreando hasta una risa final de trabajo bien hecho que se le escapó a Avril Lavigne en la última edición de los premios Juno, unos galardones musicales que se entregan en Edmonton, en Canadá. Y es que la artista se puso farruca con una espontánea que saltó al escenario en topless.

La cantante de Complicated o When You're Gone, de 38 años, estaba en el escenario no recogiendo ningún premio —si bien se llevó uno a casa y partía con varias nominaciones— sino presentando la actuación de un compañero, el rapero indio AP Dhillon. En ese momento, en el escenario ocurrió algo inesperado.

Una mujer, sin que hubiese ninguna medida de seguridad de por medio, subió hasta el escenario vestida únicamente con un pantalón y un pañuelo rosa y con mensajes por todo el cuerpo en los que se podía ver una cuenta atrás y que "el reloj sigue avanzando", que se "devuelva la tierra" o que se deje de talar.

Sobre todo, en su rabadilla, se había escrito "Save the Greenbelt" [Salvad el cinturón verde]. Todo ello era referencias a un controvertido plan de desarrollo residencial que ha encabezado el gobierno de Ontario y que permite edificar en una zona hasta ahora prohibida.

Al principio, y a pesar de que la espontánea no dejaba de vitorearse y moverse por el escenario, Avril Lavigne intenta tomárselo con calma, ignorándola y siguiendo con la presentación del músico, pero luego decidió que, como no aparecía la seguridad, ya era hora de actuar, dirigiéndose a la espontána con un sonoro: "Get the fuck off. Get the fuck off, bitch" [Vete a la mierda. Lárgate de aquí, zorra].

A topless woman interrupted Avril Lavigne onstage at The JUNO Awards:



“Get the fuck off, bitch!” #JUNOS pic.twitter.com/XzyCw2Qeft — Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2023

Tras ello sí que aparecieron los guardas y escoltaron a la mujer fuera del escenario y el espectáculo pudo continuar. Se desconoce si la mujer fue arrestada. Más tarde, durante su discurso de aceptación del premio TikTok Juno Fan Choice, Lavigne bromeó: "Ahora nadie intente nada o la canadiense que llevo dentro se va a salir y voy a liarla".