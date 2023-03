Flo confiesa en 'Días de tele' cómo fue su experiencia como camionero: "Estaba cometiendo una ilegalidad"

Flo fue uno de los invitados al programa de Julia Otero, Días de tele, durante la noche del miércoles. El humorista contó sus experiencias laborales antes de comenzar en televisión, como cuando trabajó de camionero sin saber bien si era legal.

"Me cambió mucho la vida cuando mis compañeros me dijeron que llamase a un programa porque hacía muchas gilipolleces", confesó Florentino Fernández sobre cómo dio el paso a la televisión.

Antes de darse a conocer como humorista, Flo trabajó de seguridad, e, incluso, como camionero de congelados de Burger King. "En una nave de Villaverde me dijeron que hacía falta un camionero y yo me acababa de sacar el C1", comenzó a relatar la anécdota.

"Miré la placa y vi que el camión pesaba 3.500 kilos. El problema es que mi carnet permitía hasta 3.500, no desde ese peso", continuó. "Cuando me vi en sitios complicados de Madrid con el camión, me vino la conciencia de que, igual, no era legal porque no tenía el carnet necesario", dijo entre risas.

El cómico le preguntó a un abogado si, efectivamente, era ilegal. "El abogado me dijo que estaba cometiendo una ilegalidad. Me fui a la empresa y les dije que no les había engañado, sino que ellos eran unos ignorantes", culminó.