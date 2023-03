La queja de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Soy el jefe del programa y todo el mundo me fastidia"

Pilar Rubio volvió este miércoles a El Hormiguero para mostrarle a Pablo Motos y a su invitada, la cantante argentina Emilia (que presentó su nuevo sencillo, Tu recuerdo) las últimas tendencias de la moda.

"¿Seguro que no te has olvidado de nada?", le preguntó el presentador a su colaboradora al verla aparecer sin pantalones. Rubio le explicó que una de las últimas tendencias era ir así y se llamaba No pants.

Durante la sección, Emilia le colocó unos brillantes en los ojos al valenciano, muy parecidos a lo que ella llevaba. "A ti te sientan muy bien. Hacéis lo que os da la gana conmigo. Parezco el payaso triste de Micolor", afirmó Motos.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Rubio, no contenta con eso, le colocó unos guantes rosas con volantes. "Esto lo hago por Pablo, que le encanta ponerse cosas", le explicó la madrileña a la cantante en tono irónico.

En ese momento, Rubio sacó una maleta y comentó a Motos que era un sombrero: "¡Vete a la porra!", exclamó el conductor del programa de Antena 3.

"Emilia, ¿te parece normal que siendo el jefe de este programa todo el mundo me putee?", comentó el valenciano, que no pudo evitar desfilar con la maleta en la cabeza.