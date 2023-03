Sálvame ha hecho un repaso de cómo está la relación entre los colaboradores con Belén Rodríguez, después de cinco meses desde la pelea que la distanció de los platós de Mediaset. Algunos tertulianos y el propio Jorge Javier Vázquez han hablado de sus sentimientos por el distanciamiento.

Kiko Hernández ha negado que haya posibilidad de reconciliación, pero ha destacado que ya "no siente la rabia". Por su parte, el presentador ha asegurado que no la echa de menos. "Eso no quiere decir que no haya sido importante en mi vida, porque he vivido momentos únicos y nos hemos ayudado", ha expresado.

No obstante, el conductor de la tertulia ha dejado claro que se encuentra en otro momento vital: "Creo que todos estamos en un proceso personal en el que indagamos sobre nuestra vida y estamos rehaciendo cosas que habíamos dejado a medias por el trabajo. Creo que Belén Rodríguez formaba parte de mi vida cuando el trabajo me ocupaba 24 horas del día".

"Tengo capacidad de reacción y me he dado cuenta afortunadamente de que quiero retomar mi vida personal y todo lo que no tenga tanto que ver con el trabajo", ha continuado Jorge Javier. El presentador ha destacado: "Necesito relacionarme con gente que no tenga que ver con mi profesión".

Además, Vázquez ha recordado que su relación con Belén Ro era "meramente de trabajo": "Teníamos una relación profundísima telefónica, y no nos hacía falta vernos". Ha asegurado que su relación "fue muy intensa", y le ha deseado lo mejor.