Lo que dicen los matemáticos sobre la extraña repetición de cifras en la Bonoloto: "Es menos probable que ganar el Gordo de Navidad"

La similitud entre los números premiados de dos sorteos de la Bonoloto prácticamente consecutivos sigue generando polémica en las redes sociales, que no se explican cómo es posible que se haya producido semejante coincidencia.

El resultado del sorteo de la Bonoloto de este jueves 9 de marzo fue el siguiente: 8, 21, 23, 40, 43 y 47, con el 26 como número complementario y el 7 como reintegro. Dos días después, el sábado 11 de marzo, se repitieron cinco de los seis números premiados: 8, 21, 23, 28, 40 y 47, además del complementario 26 y el reintegro 7.

Sorteo de la Bonoloto. Selae

La probabilidad de acertar cinco números y el complementario (premio de segunda categoría) es de 1 entre 2.330.636, explica Miguel Ángel Ruiz, colaborador de 20minutos y divulgador matemático en el portal educativo Yo Soy Tu Profe. "Es menos probable que se repita esa combinación que acertar el Gordo de Navidad porque ahí la probabilidad es de 1 entre 100.000", añade.

Estas cifras habría que combinarlas con el hecho de que se haya repetido también el reintegro, algo que aunque no influye en el premio a recibir (en la Bonoloto solo sirve para recuperar el dinero apostado), sí reduce muchísimo más las probabilidades. En ese caso, las opciones se reducen a una entre 140 millones, según explica el matemático y divulgador científico Santi García Cremades en su cuenta de Instagram.

¿Significa eso que ha habido tongo o que se ha producido algún error en el sorteo? Las matemáticas dicen que no: "La combinación puede repetirse porque son sorteos independientes y podría pasar reiteradamente, igual que cuando tiras unos dados te puede salir siempre el mismo número. Lo que pasa es que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, pero matemáticamente es posible".

"Al ser sorteos que no son excluyentes, que los resultados de un sorteo no influyen en el otro, todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir. El sábado existe la misma probabilidad de que salga la combinación del jueves que cualquier otra. No tiene por qué haber ningún tongo ni nada raro, puede ser una coincidencia absoluta", explica Miguel Ángel.

"El mundo de la probabilidad es un poco misterioso"

Sobre la inusual coincidencia se ha pronunciado también Daniel Pérez Palau, profesor del Máster en Matemática Computacional de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que considera que, aunque la probabilidad de que suceda es "muy muy baja", no es "imposible". "A mí me da cierta confianza que ocurra porque el hecho de que se repita un mismo valor suele ser un buen indicador de que los números aleatorios se pueden generar al azar", apunta.

"No veo que haya mucha polémica. Aparentemente no creo que sea muy raro o que haya que impugnarlo, ni que sea, ni mucho menos, para hacer investigaciones policiales como decía la gente en redes sociales", señala.

En este sentido, afirma que, en caso de querer ganar la Bonoloto y tener forma de hacerlo modificando los resultados, lo lógico sería no jugar dos días los mismos números para no generar sospechas.

Y resume: "El azar es lo que tiene, enseguida se producen cosas así curiosas. El mundo de la probabilidad es un poco misterioso. Dentro de las matemáticas, es en el que la intuición nos juega más malas pasadas. Al final, todos los números tienen las mismas probabilidades".

Desde la propia Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) también han explicado a 20minutos que "se trata de una coincidencia" fruto del azar. Desde el organismo también indican que en su web se almacenan los vídeos de todos los sorteos y para ser visualizados por cualquier persona.