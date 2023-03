Qué es el "compromiso de actividad", uno de los requisitos para pedir la ayuda de 480 euros para mayores de 52 años

El subsidio por desempleo para personas mayores de 52 años es una prestación económica que otorga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para aquellas personas que cumplan esta franja de edad y que hayan agotado ya la prestación o el subsidio por desempleo correspondiente. Este 2023, como consecuencia de la subida del IPREM a 600 euros, la cuantía asciende a 480 euros mensuales para las personas beneficiarias. Sin embargo, resultará necesario cumplir con una serie de condiciones. En este sentido, además de la edad, las personas que deseen acceder a esta ayuda deberán encontrarse en situación de desempleo y "no tener derecho a la prestación contributiva, habiendo cotizado por desempleo, al menos, entre 90 y 359 días", aclara el SEPE.

Asimismo, "las personas trabajadoras fijas discontinuas no podrán acceder cuando su fecha de hecho causante sea anterior al 2 de marzo de 2022". Por otro lado, deberán estar inscritas como demandantes de empleo "durante un mes desde que se agote la prestación que estaban percibiendo o desde la fecha de la inscripción como demandante de empleo si se accede al subsidio por ser emigrante retornado, liberado o liberada de prisión o por revisión de la incapacidad".

Por qué es importante este compromiso

Otro de los requisitos es que los ingresos no pueden ser superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no disponer de rentas propias. "Si no cumpliera este requisito en la fecha del hecho causante, podrá acceder al subsidio si lo cumple y lo acredita dentro del plazo de un año desde entonces", detalla el SEPE.

Además, la persona interesada debe cumplir el compromiso de actividad, "que está incluido en la solicitud del subsidio". Pero, ¿qué es y por qué se debe añadir en la solicitud? Se trata del compromiso que la persona solicitante o beneficiaria adquiere de las ayudas para "buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional", recoge el SEPE.

De esta manera, este compromiso se basa en cumplir "aquellas obligaciones previstas en las normas que regulan las prestaciones por desempleo". Tanto es así que su incumplimiento es considerado como una infracción leve. No obstante, la participación en estas acciones es voluntaria durante los primeros 30 días en los que se recibe la prestación.