Shakira sentencia a Piqué: "La canción es para las mujeres que aguantaron tanta mierda como yo"

La cantante colombiana Shakira acudió este viernes al programa The Tonight Show de la cadena de televisión estadounidense NBC, presentado por Jimmy Fallon y no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra su ex, el futbolista Gerard Piqué.

"He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la letra de esta canción ha sido muy importante para mí. La música es una manera de sanar y canalizar mis emociones", dijo la artista de Barranquilla.

"Lo que pasa con esta canción es que se ha convertido en una especie de himno para tantas mujeres", prosiguió Shakira, que estuvo acompañada del artista argentino Bizarrap, con quien interpreta la canción BZRP Music Sessions #53.

"Tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo", sentenció Shakira ante Jimmy Fallon.

Además de la entrevista, Shakira y Bizarrap también interpretaron la canción el show de Fallon, y en un momento del mismo se ve a los dos hijos de la colombiana con Piqué, Milan y Shasha, entre el público.