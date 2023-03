Vicky Martín Berrocal habla, por primera vez, sobre su familia 'desconocida': "Tengo tres hermanos por parte de mi padre"

Vicky Martín Berrocal ha sido la última invitada de El Hormiguero. La diseñadora acudió el pasado jueves al programa presentado por Pablo Motos para hablar de La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, el libro que acaba de publicar.

Entre los diferentes temas de los que habló, la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' se sinceró sobre algo que nunca había expuesto de manera pública. Y es que, tal y como contó, su padre, José Luis Martín Berrocal, tuvo tres hijos en relaciones extramatrimoniales.

Así pues, la onubense tiene tres hermanos de los que, hasta ahora, se desconocía su existencia. "Mi padre tenía dos vidas paralelas. Una en Huelva y otra en Madrid. A la misma vez. Así que yo tengo una hermana aquí (Madrid), después mi madre me tuvo a mí, y, también, por otro lado, nació mi hermano José", comenzó con su relato, en el que ha contado también cómo se dio cuenta de que tenía un hermano al que no había visto nunca.

"Me estaba bañando en la piscina del hotel y vi a mi lado a un niño que era igual que yo. Pensé 'esto no puede ser, ¡si es igualito a mí!'. Llamé a la persona que trabajaba con mi padre cuidándole y le dije que en el agua había un niño que era igual a mí. Ella me sacó inmediatamente de la piscina y me dijo '¡vámonos!' Y ya está. No me contó nada más. Entonces supe que tenía un hermano", fue la manera en la que descubrió este 'secreto' que le había ocultado su padre.

Los años pasaron y Vicky Martín Berrocal no volvió a saber de este familiar hasta que se lo encontró en una discoteca: "Yo ya tenía veintitantos años y estaba en la barra pidiendo y, al lado mío, estaba él. Y me pasó lo mismo que años atrás en la piscina".

La empresaria planteó la misma pregunta, pero esta vez a su primo, que se encontraba allí también. "Es tu hermano", fue lo que le dijo, algo que fue una sorpresa para ella. "¿Mi hermano? ¿Yo tengo un hermano? ¡Yo no sabía que tenía hermanos!", es la manera en la que reaccionó.

Tras este encuentro nocturno, la socialité habló con su padre y le preguntó sobre lo ocurrido, a lo que este le respondió: "'No tienes uno, tienes tres". "Yo no preguntaba nunca, pensaba que mi vida era así, por eso, entre otras cosas, no entendí bien el amor", concluyó Vicky Martín Berrocal.