Cara Delevingne ha concedido una entrevista en la que se ha pronunciado, por primera vez, sobre las imágenes que se publicaron de ella en otoño de 2022 en las que se la veía con mal aspecto, descalza y con una actitud extraña, fotos que hicieron que muchos de sus amigos y familiares se preocuparan por ella. Y es que la actriz de 30 años ha confesado ahora que da las gracias a esta grabación, pues le hicieron decidirse por pedir ayuda.

La intérprete de Solo asesinatos en el edificio asegura a la revista Vogue que ha tenido un año "emocionalmente turbulento", pero ahora está intentando dejar atrás sus adicciones y lleva más de cuatro meses sobria.

Cuando la grabaron y le hicieron fotos, la modelo volvía Burning Man, un festival en el desierto de Nevada, y acababa de terminar el verano en el que había celebrado su treintena. Además, hacía poco que había perdido a su abuela, que murió en mayo, por lo que no fue fueron tiempos difíciles para ella.

En concreto, cuenta que aquel día "no había dormido y no estaba bien". "Me rompe el corazón porque pensé que me lo estaba pasando bien, pero llegó un punto en el que era como 'vale, no tengo buen aspecto'", añade. "A veces necesitas una dosis de realidad, así que de alguna forma esas fotos son algo por lo que estar agradecida".

"Tengo un poco de sentimiento de invencible cuando tomo drogas. En esos momentos me pongo en peligro porque no me importa mi vida", revela a la citada revista. "Da miedo hacerle eso a la gente que te rodea y te quiere".

Por ello, tras este suceso, Cara Delevingne pidió ayuda a sus familiares y amigos más cercanos para poder rehabilitarse, algo que había intentado en otras ocasiones pero no habían resultado porque no se sentía preparada.

"Este proceso obviamente tiene altos y bajos, pero me he empezado a dar cuenta de tantas cosas. La gente quiere que mi historia sea como un especial de televisión en el que digo 'era una adicta y ahora estoy sobria y ya está'. No es tan simple. No pasa de la mañana a la noche", defiende.

La intérprete también habla del alcohol, el cual probó por primera vez a los siete años en una boda; o los somníferos y los antidepresivos, que le recetaron a los 10 años para combatir su insomnio.

Además, cuenta cómo su adicción a la heroína le afectó en su relación con su madre Pandora: "No era su culpa... La manera en la que la adicción me separó de mi madre fue brutal, y también fue brutal para ella".