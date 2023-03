La filosofía de Shakira sobre las rupturas de parejas llega a 'First Dates' y provoca risas a carcajadas

Shakira ha dejado tras su ruptura con Piqué frases que quedarán para siempre en la memoria colectiva. Desde "las mujeres no lloran, las mujeres facturan" o las comparaciones entre marcas de coches, la colombiana ha cambiado por completo la perspectiva sobre las relaciones.

Así se ha demostrado en el último programa de First Dates. Durante la cena entre Yasmina y Wilber, la joven utilizó la colaboración entre la cantante y Bizarrap para amenizar la noche.

Yasmina acudió al restaurante en busca de una nueva ilusión tras terminar con su anterior novio el día de San Valentín. Allí conoció a Wilber, de 26 años, quien también había sufrido mucho por amor.

"Tuve una relación de dos años", contaba el chico mientras esperaban a la comida. Su compañera no dudó en preguntarle el porqué del final de su noviazgo. Así pues, Wilber se sinceró con ella: "Íbamos bien, pero nos fuimos a pique. No sé si fue culpa mía, de ella o culpa de los dos".

Cuando escuchó la palabra "culpa", Yasmina supo que era su momento. La joven sonrió estando completamente segura de cuál sería su próxima interacción: "Fue culpa de la monotonía".

Yasmina no pudo controlar la risa que contagió a su compañero. Un divertido momento que no sirvió de mucho. Y es que, a la hora de la verdad, el amor no llegó a florecer y han preferido no volver a tener una segunda cita.