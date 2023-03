Su "libertad" era ir a por la nuestra

Hace una semana comentábamos, con sorna, que Ayuso presumía de tener ya cumplido un 95% de su programa electoral de mayo de 2021. Lo decíamos con sorna porque era un panfleto con la palabra "libertad" y una foto de la candidata…sin más propuestas. Lo cierto es que dentro de su eslogan "libertad" escondía una trampa: su propio concepto de libertad.

Esta semana Ayuso se sumaba a la indecencia de Vox: acabar con la ‘ley trans’ de la Comunidad de Madrid. Y es que Ayuso no se puede permitir no ser el centro de la controversia política, no vaya a ser que en la Asamblea de Madrid se hable de la gestión de su Gobierno.

Una ley que llevaba aprobada desde el año 2016 y que no había generado ni un solo problema ni debate tras su aprobación. Es más, había generado consenso casi total, ya que solo el PP se había abstenido en su aprobación. Por eso no se entiende que el PP se sume ahora a la vergonzante propuesta de la ultraderecha.

Vox quiere demostrar que su fuerza parlamentaria sirve de algo y Ayuso quiere demostrar que ella puede representar al sector más ultra de la sociedad en la Asamblea. Pero son las personas de esta comunidad las que pagan los platos rotos de los complejos de la derecha. Son las personas trans quienes van a ver cómo desaparece una ley que establecía, por ejemplo, que las personas deben de ser tratadas por su identidad de género manifestada, la posibilidad de cambiar el nombre en documentos administrativos de carácter autonómico sin tener que cambiar su sexo legal en el Registro Civil o ayudas a los tratamientos hormonales si la persona lo desea.

Y, sobre todo, sanciones para los homófobos y tránsfobos que creen que siguen campando en un Madrid de la dictadura fascista y que sus insultos y vejaciones son algo razonable y no reprobable.

Pues todo esto está en riesgo con Ayuso, no solo con Vox. Radicalmente en contra estamos la inmensa mayoría social. No dejaremos de seguir peleando para que nadie sea señalado, que nadie sea discriminado y que nadie vuelva a sentir miedo por ser como es y querer mostrarse al mundo.