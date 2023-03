El príncipe Harry confiesa que siempre se sintió diferente al resto de su familia: "Mi madre sentía lo mismo"

El príncipe Harry ha confesado haberse sentido siempre "diferente al resto de su familia" y que su madre se sentía de la misma manera. Así lo ha declarado durante una conversación retransmitida en directo con el escritor canadiense Gabor Maté recogida por SkyNews.

"A lo largo de mi vida, en mis años de juventud, me he sentido ligeramente diferente al resto de mi familia. Me sentía extraño estando es este contenedor, y sé que mi madre se sentía igual, así que para mí tiene sentido", ha afirmado.

Así, el duque de Sussex ha indicado que tenía una sensación de estar un poco perdido: "En aquel momento no tenía sentido, sentía como si mi cuerpo estuviera ahí dentro, pero mi cabeza fuera y a veces era al revés".

Harry también ha comentado sus temores de ir a terapia. "Una de las cosas que más miedo me daba era perder los sentimientos que tenía hacia mi madre", ha declarado al explicar que llegó a pensar que si iba a terapia perdería todo. "Pensé que me mataría y que perdería lo que me quedaba, lo que había conseguido retener de mi madre, y resulta que no fue así. No lo perdí, sino todo lo contrario".

"Transformé lo que yo creía que iba a ser tristeza para intentar demostrarle que la echaba de menos en darme cuenta de que ella sólo quería que yo fuera feliz, y eso me quitó un gran peso de encima", ha añadido.

Por su parte, el doctor Maté, experto en traumas y autor de The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture (El mito de la normalidad: trauma, enfermedad y curación en una cultura tóxica), le indicó a Harry que podría padecer déficit de atención: "Leyendo el libro, le diagnostico déficit de atención... Lo veo como una respuesta normal al estrés normal".

Por otro lado, el británico se ha referido a las drogas, afirmando que la marihuana "realmente le ayudó" mentalmente. "La marihuana es diferente, eso realmente me ayudó", ha expuesto, aunque ha asegurado que la cocaína "no hizo nada".

En cuanto al servicio militar en Afganistán, Maté le ha señalado que no se alineó con Occidente durante el conflicto, a lo que Harry ha respondido: "Una de las razones por las que tanta gente en el Reino Unido no apoyaba a nuestras tropas era porque daban por sentado que todos los que servían estaban a favor de la guerra. Pero no, una vez que te alistas, haces lo que te dicen que hagas.".

"Así que muchos de nosotros no estábamos necesariamente de acuerdo o en desacuerdo, pero hacías aquello para lo que habías sido entrenado, hacías aquello para lo que habías sido enviado", ha concluido.