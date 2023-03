PSOE y UP se lanzan al 8M separados: Sánchez anuncia una ley de paridad en todo ámbito y Belarra dice que "olvida los problemas reales"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la tramitación de la ley de Representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión y los consejos de administración de las grandes empresas, mientras que Ione Belarra pide al PSOE que gobierne "concentrándose en los problemas reales de la gente".

Sánchez ha señalado, en un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que con dicha norma, que atañe al propio Consejo de Ministros, lanza el "mensaje claro" de que no se va a dar "ni un paso atrás" en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

Así, la ley incluye 'listas cremalleras' con una alternancia total, puesto que, hasta ahora, solo el 44% de los escaños del Congreso o el 39% del Senado están ocupados por mujeres, según las cifras que ha dado el PSOE. El objetivo es que, gobierne quien gobierne en España, se garantice la paridad de género sin que dependa de la ideología política de quien esté al frente del Ejecutivo, han señalado los socialistas.

Otra medida incluida en la norma es que la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual tendrá que tener al menos un 40% de mujeres, misma representación que deberá tener la junta de gobierno de los colegios profesionales y los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público.

Pedro Sánchez se ha mostrado como un firme defensor del sistema de cuotas, algo que "molesta mucho a la derecha", ha apuntado al recordar que cuando hace diez años se empezó a impulsar este tipo de propuestas, en la media europea solo un 13% de mujeres formaban parte de los consejos de dirección.

Ahora, en España, con las políticas promovidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado Sánchez, se ha superado el 30% tanto en las empresas públicas como privadas. En cambio, en aquellos países que no han fomentado la igualdad se ha pasado del 13 al 16%, ha subrayado.

Feminismo es que el PSOE "apruebe la Ley de Vivienda"

Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha considerado que "no es verdad" que el feminismo sea que ciertas mujeres dirijan una gran empresa y, en cambio, ha defendido que feminismo es que el PSOE "apruebe de una puñetera vez la Ley de Vivienda" para poder regular los precios del alquiler.

"Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa, es topar las hipotecas de tipo variable para que Ana Patricia Botín deje de hacerse indecentemente rica a costa de que las familias de este país tengan que pagar 100, 200 o 300 euros más al mes por unas hipotecas desbocadas", ha aseverado en su intervención en el encuentro feminista de la ruta 'La fuerza que transforma' de Podemos en Madrid.

"La gente joven, las mujeres que crían solas y las familias que no se pueden permitir adelantar el precio de un adelanto de la hipoteca, esas son las familias que pagan los alquileres en España y esas son las familias que necesitan un Estado protector, un Estado feminista que se ponga de su lado frente a los buitres y los especuladores", ha subrayado.

En este sentido, ha instado a su socio de Gobierno a "dejar de seguir los cascabeles que le pone la derecha". "Tiene que gobernar concentrándose en los problemas reales de la gente", ha dicho, para reiterar también que se intervengan los precios de la cesta de la compra.

El feminismo enseña que se puede nombrar lo que no se nombraba, romper el silencio y acabar con la impunidad

Por otro lado, Belarra ha afeado la "brutal ofensiva judicial, mediática y política" llevada a cabo durante estos meses contra la ley del 'solo sí es sí'. "Tengo la sensación de que se ha instalado de alguna manera en España que hay algunos poderes que no se pueden cuestionar, que no se pueden criticar y que no se pueden siquiera nombrar", ha añadido.

"Precisamente, eso también nos enseña el feminismo, que se puede nombrar lo que no se nombraba, que se puede romper el silencio y que se puede acabar con la impunidad", ha remarcado en referencia a sus críticas a los jueces por las rebajas de penas.

Al respecto, ha señalado que esta semana se ha conocido que el presidente de la Audiencia Nacional "intercambiaba mensajes y asesoraba al número dos del Ministerio del Interior de la era de Rajoy", ante lo que ha advertido que "se puede decir alto y claro que si esto ocurre en una democracia, estamos ante una democracia todavía muy limitada".

En este marco, ha señalado que el PP "ha podido gobernar durante años" y "evitar condenas más altas para que sus cargos vayan a la cárcel" porque ha tenido "un brazo togado que le ayuda", "un brazo judicial que le permite estar donde está y hacer lo que hace".

"Por eso porque creo que España ya no aguanta ni más 'Titos Berni' ni más hermanos comisionistas de mascarillas como el de la señora Ayuso, ni más amigos de narcos, como el señor Feijóo", ha determinado para añadir que España "tampoco tolera a jueces corruptos en la Audiencia Nacional ni corruptos en la política".

Irene Montero: "Paridad es feminismo en las instituciones"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha avisado que para lograr paridad en las administraciones es necesario que "las feministas llenen las instituciones", un apunte que llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado una ley de Representación paritaria en órganos de decisión.

"Si no tenemos mujeres feministas en las instituciones pasa que podamos creernos que sea un avance feminista que Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid", ha subrayado Montero este sábado en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer organizado por Podemos a cuatro días del 8M, en el que ha estado acompañada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Montero ha señalado que la prioridad de Podemos "no es que unas pocas mujeres consigamos reventar los techos de cristal", si no que lo haga "hasta la mujer más machacada", para lo que, en su opinión, son necesarias políticas públicas de conciliación o el fin de la brecha salarial, entre otros avances sociales.

La ministra de Igualdad también ha tenido palabras para la propuesta socialista de reforma de la ley del solo sí es sí que el próximo martes se debate en el Congreso y se ha mostrado convencida de que todavía hay margen de acuerdo con el PSOE.

"Tenemos que llegar a un acuerdo para que el 7 de marzo no se vote en el Congreso la vuelta al Código Penal de la Manada", ha defendido Montero, quien ha pedido no darle a PP y Vox "la oportunidad de sumar sus votos al PSOE para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura".