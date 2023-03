Aunque la que ha tenido gran repercusión es En la sombra, el príncipe Harry no es el único exmiembro de la familia real británica que se dedica a contar su vida y la de La Firma en sus memorias. Sarah Ferguson ya lo hizo antes y, de hecho, ahora está en plena tour de prensa de su tercera novela, titulada A Most Intriguing Lady ('La dama más misteriosa'). Ha sido en dicha promoción en la que ha concedido una entrevista a la revista estadounidense People.

La exesposa del príncipe Andrés, que además dentro de poco se convertirá en abuela por tercera vez —gracias al segundo embarazo de su hija Eugenia de York—, ha salido en defensa de los duques de Sussex, quizá porque ve en ellos algo de la persecución mediática que ella misma soportó hace casi 20 años, si bien ella logró salir y mantener un perfil bajo.

"No creo que nadie tenga derecho a juzgar a otro, así que no me veo capaz de emitir ningún juicio [sobre ellos]. Yo he sido juzgada toda mi vida, y prefiero no dar mi opinión sobre los Sussex", ha afirmado Ferguson cuando le han preguntado sobre las memorias de Harry o el documental del príncipe con Meghan Markle.

"Ser el foco del escrutinio público y de la crítica tienen un coste en la salud mental, inevitablemente", ha declarado la madre de las princesas Beatriz y Eugenia, quien en los años 90 llegó a sufrir varios trastornos alimentarios, al igual que Diana de Gales, por su aparición continua en la prensa.

Sin embargo, poco después se animaba a repensar su respuesta sobre sus sobrinos y, sucintamente, no solo mostraba su apoyo a los duques de Sussex sino que abogaba porque estos se reconciliasen con los príncipes de Gales. "Lady Di estaría muy orgullosa de sus nietos. No solo de los hijos de los Sussex, también de los de Guillermo y Kate", ha declarado.

Para Sarah Ferguson, eso sí, nadie de la familia es comparable a Isabel II. "Era la mejor para tranquilizarte. Tenía una fe tan increíble que no sela he visto a ninguna otra persona que haya conocido. Siempre sabía qué hacer y cómo hacer que la gente se sintiera bien. Yo creo que nunca se tomó su trabajo en serio. De eso trata la monarquía, de hacer que la gente se sienta bien. Ella era mi ídolo total", ha declarado.

De hecho, ha explicado qué hablaría con ella si pudiese volver a tenerla delante: "Le hablaría de los árboles de magnolia en su jardín, porque le encantaban, y las prímulas a las orillas del Windsor, y de las campanillas de invierno. Le encantaría saber que sus perritos siguen paseando por donde ella paseaba".

Para terminar, ha hablado de su papel como abuela, afirmando que sus nietos la siguen "a todas partes, como si fuera Peter Pan". "Soy la Abuela Pan", bromea, antes de explicar que cuando la gente le pregunta si le ha cambiado mucho la vida ella siempre responde: "No, porque yo tengo una mentalidad de niña de tres a seis años. Lo que tengo ahora es un público que me entiende".