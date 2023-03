IlloJuan, en 'La Resistencia': "Me he matado para poder venir"

La Resistencia recibió este jueves la visita del youtuber y streamer IlloJuan, uno de los creadores de contenido hispanos más importantes del mundo.

Broncano destacó, mirando al palco, que el invitado había acudido al programa de Movistar Plus+ con mucha gente: "Con Omar Montes vinieron menos...", señaló.

Ni Omar Montes vino con tanta peña. Todo el palco lleno de invitados de @illojuan



A tope, lo wapo de estas cosas es compartirlas con colegas. pic.twitter.com/c4igdTaQvz — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2023

El malagueño comentó que uno de los juegos en los que estaba participando era el Minecraft: "¿Tú estarías jugando a los Squid Games ahora mismo?", le preguntó el presentador,

El youtuber le contestó que "me he matado —en el juego— por venir aquí. Ya estoy fuera. Iba a venir en diciembre, pero me dio un chungo y no pude acudir a vuestra cita".

→ @illojuan: "Me he matado por estar aquí"



Juan iba a venir en diciembre pero no pudo y ahora ha renunciado a los Squid Games para poder venir. De verdad que este gesto es de aplaudir. Gracias tío pic.twitter.com/1MLMDYzhAF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2023

Entonces el conductor del programa recordó que fue Laura Escanes la que le sustituyó como invitado a mediados de diciembre del año pasado, que fue cuando el streamer no pudo acudir.

IlloJuan tampoco se libró de las clásicas preguntas del programa, aunque el streamer no tuvo problema en contarle al presentador cuanto dinero tenía en el banco y sus relaciones sexuales en el último mes.

"Ahora tengo unos 200.000 euros porque estoy buscando casa. ¿Sexo? Poco porque mi señora vive en Madrid, yo en Málaga y subo poco, así que, en los últimos 30 días, unas siete veces", comentó.