Bertín Osborne y Fabiola Martínez, juntos tras el cruce de declaraciones mutuo: "Tiene una manera peculiar de querer"

Después de dos décadas juntos, el pasado 2021 Bertín Osborne y Fabiola Martínez pusieron fin a su historia de amor. Una ruptura amistosa, ya que la pareja mantenía una buena relación fruto de ese cariño de casi 20 años. Ahora, esta idílica cercanía se ha roto tras las declaraciones del cantante en las afirmaba que, a sus 68 años, nunca ha estado enamorado.

Las palabras de Martínez sentaron como un jarro de agua fría a su expareja y madre de sus dos hijos. Tanto es así, que la exmodelo dejó claro que no reconocía al que fuera su marido y que no merecía escuchar aquellas duras afirmaciones. Sin embargo, tras una semana de haberse desatado esta crisis entre ambos, se ha sabido que los dos hicieron un plan de lo más inesperado.

El exmatrimonio recorrió las bodegas de Valladolid, en las que, además de conocer las instalaciones, escuchar la voz en directo de Pitingo y comer con amigos como Pedro Trapote y Begoña García Vaquero, disfrutaron mutuamente de su compañía.

Después de ese momento, en Y ahora Sonsoles, Fabiola rectificó sus palabras y pidió disculpas públicamente por su comportamiento, aunque aseguró: "Yo dije que no lo reconocía porque me he sentido querida. Fui espontánea e impulsiva. No necesito excusarme, pero de los errores se aprende", expresó.

La venezolana tuvo la oportunidad de que el artista pudiera explicarle lo sucedido y, por el bien de todos, poner fin a su enfado gracias a un par de mensajes en el móvil en el que él le pedía disculpas por lo sucedido. "Simplemente quise hacer un comentario de la filosofía del amor y la cagué", aclaró el artista. "Cuando hay niños tenemos que ser menos viscerales y hay que pensar las cosas", fue la respuesta de ella.

En palabras de Fabiola, a "Bertín le cuesta mucho hablar de sus sentimientos y de lo que siente" y esa es la razón por las que aquellas palabras la dejaron atónita. La de Maracaibo entendió que él "tiene una manera peculiar de querer" y, por tal razón, hubo cierta confusión en sus declaraciones. "No hay enfrentamiento ni estamos mal", ha afirmado.

Carlos, el hijo menor de ambos, vio toda la polémica en televisión y le sugirió a su madre que los dos arreglaran las cosas lejos de los focos mediáticos. Aunque ella no quería que su exmatrimonio saliera a debate en la pequeña pantalla, ya que "la televisión magnifica todo", no pudo evitar que sus heridas "saltaran al escucharle".

Eugenia, la hija mayor del matrimonio, intentó precisar las declaraciones de su padre. "No creo que se refiriese a que no la quisiera. Yo misma he visto como la ha querido, la ha adorado y era todo para él", ha afirmado. Además, la joven matizó que cuando ambos se divorciaron, Osborne le confesó a Fabiola que "no se imaginaba la vida sin ella". Para Eugenia, cada persona vive el amor a su forma, al igual que lo expresa del mismo modo.