Eva Soriano estrena 'Showriano': "Si no me dedico a la comedia me voy a morir de hambre, porque no sé hacer otra cosa"

La cómica y humorista Eva Soriano estrena en Movistar + un programa hecho a su medida, tanto, que lo ha hecho ella a su imagen y semenjanza: Showriano (hoy a las 22.30 h).

Se trata de lo que ella define como "un Sing Show que tiene parte de entretenimiento, tiene entrevistas, pero la música va a estar muy presente, vamos a tener canciones de producción propia y vamos a hacer videoclips". Los cómicos Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati la acompañan en este original formato.

Le dijeron que hiciera un programa y le dieron un folio en blanco, ha contado usted, ¿ qué es lo primero que escribió en esa hoja?Guau muy buena pregunta… no hubo tanto un folio en blanco, sino como intenciones de trabajar con determinada gente. Cuando me dijeron de Movistar que querían trabajar conmigo, que querían hacer un formato nuevo y que yo les dijera con quién quería trabajar y qué contenido quería hacer, fue rápido escoger la productora, El Terrat, porque había trabajado muchísimos años con ellos.

El proyecto ha sido muy de todos, desde el momento en el que se empezaron a asignar los equipos dirección. Yo formé parte de la elección del 95% de las cosas.



Lo común es que te den un formato hecho y como presentadora tengas que tirar para adelante con con una cosa ya cerrada bien por cadenas o bien por productoras. En este caso hemos tenido una carta blanca que a mí me llegó a asustar un poco.

También habrá desventajas…Ahora hay una responsabilidad añadida que no tiene un formato random que te dan para presentar, porque lo hemos hecho desde cero. Me han escuchado en absolutamente todo. Hay cosas que directamente yo creo que son una locura y no me dijeron que no, no entiendo por qué (risas), pero tenía muy claro que tenía que explotar todo lo que a mí me gusta.

La música está muy presente, ¿es empeño suyo?A mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho la comedia musical, yo quería hacer una apuesta muy fuerte por la comedia musical en España porque soy muy fan de formatos que hay de ese estilo en Estados Unidos. Soy una friki de la comedia musical y dije joder, me gustaría muchísimo mezclar un programa de entretenimiento y de entrevistas con algo de comedia musical de calidad.

¿Y cómo va a compaginarlo con la radio?Bueno, pues con muchísimo sueño, como podéis comprobar el tiempo que estoy aquí hablando con vosotros son horas que le pierdo de cama.

No es incompatible, el horario que tengo en la radio me permite salir temprano y ponerme a saco con otros proyectos. Voy a compaginarlo lo mejor que pueda y sepa. Si sobreviví el año pasado a Tu cara me suena puedo sobrevivir a cualquier cosa que se me ponga por delante.

Vivimos en un mundo de lo políticamente correcto, no sé si eso le preocupa y van a hacer un tipo de humor que no se meta en líos...Hoy en día es imposible. Es imposible hacer comedia partiendo de la censura. Es imposible hacer comedia pensando en líneas rojas. Puedes tener cierto cuidado con según qué cosas que tú ya sabes que son una línea roja. Como cómica ya he desarrollado unas unas habilidades que me llevan a pensar que quizá un chiste va a provocar más problemas que beneficios. Quizá no deberíamos hacer ese ejercicio, pero al final hay que hacer un poco de criba inteligente y pensar que a veces hay que renunciar a algo para poder seguir trabajando y que no te cancelen porque alguien se lo toma a mal.



Sin embargo, pienso que aunque predique esto, es imposible prever por donde te pueden cancelar, es imposible de verdad, hasta el chiste más estúpido o más inocente se te puede girar. Las redes lo que hacen es manipular las cosas hasta llevarlas al ridículo. Un vídeo en el que tú dices una cosa con toda la ironía del mundo, lo manipulan, lo cortan y lo suben a Twitter, que es donde donde está todo lo bueno (ironiza) y estás cancelado y ¿qué vas a hacer con eso? Fastidiarte.

Ahora mismo voy a intentar hacer una comedia diferente, porque tienes que ser congruente con tu línea editorial y al final también ser profesional y ser consecuente con las cosas y cómo evoluciona la sociedad y trabajar un poco en línea acorde a eso, sin que se te vaya la pinza, pero sin comprometer la comedia, que al final es para lo que estamos los cómicos.

¿Estar en Movistar+ da más libertad que en otras cadenas?A mí sí, por ejemplo en la libertad de lenguaje, también por las franjas horarias de las que trabajo. A veces tengo que estar cuidando un lenguaje que quizás no es con el que yo me siento más más libre a la hora de hacer comedia. Soy una persona que dice muchísimos tacos, y en algunas franjas horarias no me puedo permitir decir tacos, porque hay niños y para mí los niños son el futuro y lo mejor de la vida (risas).

¿Le gustan, le disgustan los niños?Soy muy fan de los niños, creo que son la máxima expresión de la honestidad y de la inocencia y creo que al final no son los que los niños los que se escandalizan, sino que son esos adultos que escuchan algo que creen que no es lo correcto. En cualquier caso, soy consciente de las franjas en las que trabajo y estar en Movistar me va a dar en una libertad del lenguaje que quizá no tengo en otros sitios.

Su programa va después de La Resistencia, de Broncano y ambos pasaron por Late Motiv…Andreu tiene muy buen ojo, es una persona que sabe rodearse de muy buen talento y eso lo he aprendido de él. Más allá de rodearse de buen talento y de gente graciosísima, se rodea de buenas personas y eso yo lo aprendí. Me da igual cuán bueno seas, los equipos no los forman tanto el talento artístico como la calidad de las personas. Son muchos programas, son muchas horas, muchos momentos, muchos problemas… si tú tienes al lado una persona que independientemente de que sea un gran profesional, también es muy buena persona, estás tranquilísima.

Hablaba usted de que había tirado de horas de sueño para estar en Tu cara me suena. Ahora lo hará para Showriano. ¿En una carrera televisiva hay que decir siempre que sí?No, yo estoy diciendo que no a cosas. Hay un punto de sobreexplotación que tienes que frenar, pero también es cierto que esta profesión es un poco perra, porque te meten en la cabeza que tienes que estar, que tienes que aprovechar, que tienes que decir que sí, pero hay un punto que es vital para poder seguir diciendo que sí y para poder estar muchísimo tiempo a largo plazo, porque conocemos el caso de muchísima gente que de pronto lo peta y luego se queda estancada. Hay malas gestiones de salud mental, porque ese trabajo, cuando te expones tanto, recibes por muchos lados. También hay un factor que es el cansancio, qué te puede hacer tomar malas decisiones o que no estés con el mejor ánimo para hacer según qué cosas. Los cómicos somos mucho nosotros, lo que hacemos en el escenario es lo que somos y si no estás bien contigo mismo da igual los proyectos que den, porque se va a notar que ha bajado tu persona y que ha bajado tu personaje. Para mí es tan importante decir que sí como decir que no. Hay que saber qué es lo que te apetece hacer. No voy a dormir, pero que me apetece mucho, me hace muchísima ilusión.

¿Eso pasa también cuando uno empieza?Al principio vives en una incertidumbre que te hace decir sí y hay cosas que luego las ves y dices “como hice esto yo”. Pero no lo ves desde el punto de vista de juzgarte, sino como “jolín, qué guay, cómo he evolucionado” para ahora darme cuenta y qué bien me he enfocado a pesar de haber tomado una mala decisión.

Las audiencias no son tan crueles en los canales de pago, ¿le libera eso?Sí, claro, por supuesto. De cara a los presentadores lo de las audiencias en las teles en abierto es muy exigente, es una presión añadida y nosotros tenemos que lidiar con ello porque al final es parte de nuestro trabajo, pero sí que es cierto que viviríamos mucho más tranquilos si el sistema de medición no fuese cada día subir una cifra que cuantifique el valor de tu trabajo. Yo no considero que mi compañera Ana Morgade hiciera un mal trabajo, sino que ha habido un mal dato que puede deberse a mil cosas que son factores ajenos a tu trabajo.

El mejor presentador o el mejor artista ha tenido cosas que no han funcionado...Por supuesto, ha tenido programas que no han funcionado y al siguiente proyecto lo revienta. Esto es muy subjetivo. Puedes pensar que algo va a funcionar pero solo funciona en tu cabeza o puede pasar que de repente toques una tecla que hace que se viralice. Y eso que hay contenido que no se viraliza y no lo peta del todo pero tiene una línea de calidad sostenida. Hay que hacer cosas que te representen. Si no me sale bien Showriano, pues vale, no me ha salido bien, pero era algo que mío, que yo he tirado para adelante, que me han dado la oportunidad y si no ha funcionado es porque, pues porque no ha tenido que funcionar, pero será porque yo no estuviera al cien por cien convencida.

¿De lo de cuidar el descanso proviene su fama de ser una señora que se queda en casa?No, no, si a mí no me gusta quedarme en casa, todo lo contrario, lo que pasa es que en los últimos años he tenido muchísimo trabajo y aunque parezca bastante loco soy muy responsable. La comedia me la tomo muy en serio, porque si no me dedico a la comedia me voy a morir de hambre, porque no sé hacer otra cosa, así que me tomo esto como si fueran ejercicios de alta intensidad, y me planifico la vida en momentos en los que hay que apretar y momentos en los que hay que descansar. ¿Voy a aguantar mucho tiempo así antes de que me de un Jamacuco? Pues no lo sé, pero la verdad es que la fórmula me va bastante bien.

¿Para una cómica es importante tener muchas referencias, ver muchas cosas, leer muchas cosas, ver qué está pasando, para luego saber qué lugares comunes visitar en sus chistes?Lo que es esencial para un cómica es estar sobre todo actualizada y ser consciente de la sociedad en la que estamos y es necesario estar informada. No te digo que te leas tres mil periódicos, no eres Ferreras, pero sí que sí que tienes que tener una idea de cómo está el mundo, de lo que está sucediendo, porque los monólogos que haces o los chistes, tienen que conectar con una audiencia. Si la gente no puede empatizar contigo o no puede conectar contigo, ya has perdido muchísimo.