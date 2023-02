Karol G cuenta en 'El Hormiguero' la historia que hay detrás de su canción con Shakira

La colombiana Karol G, una de las artistas latinas más escuchadas del mundo, visitó por primera vez El Hormiguero este martes para presentar su nuevo disco, Mañana será bonito.

El álbum, disponible desde el 24 de febrero, viene acompañado del éxito TQG (Te quedó grande) junto a su compatriota Shakira. En España, la cantante consiguió el quíntuple disco de platino con Provenza, una de las canciones más escuchadas del año pasado -700 millones de reproducciones en Spotify- y que está incluida en su nuevo disco.

Pablo Motos quiso saber cómo surgió la colaboración con Shakira en el nuevo tema: "Cuéntame la historia que hay detrás de esa canción", le pidió el presentador.

"Primero ella se puso en contacto conmigo mandándome un tema, pero no me sentí conectada con él. Pasado un tiempo vi su situación, le mandé una canción mía, y le gustó", contó la invitada.

Continuó diciendo que "eso fue en junio y me dijo que esperáramos a sacarla porque tenía la colaboración con Bizarrap en diciembre. La hemos publicado porque ella me dijo que con TQG cerraba un ciclo de su vida".

"Shakira me contó que se sintió muy identificada con el tema, incluso me pidió cantar las primeras frases, pero no va dirigida a nadie", admitió la colombiana entre risas.