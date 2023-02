El Liceu de Barcelona acoge una de las actuaciones más destacadas de la gira mundial del violinista de fama mundial Ara Malikian, español de origen libanés y ascendencia armenia y que es una figura internacional que desde su pasión y dedicación a la música ha conseguido salir de situaciones muy difíciles que vivió ya durante la guerra civil en el Líbano. Y luego, durante su periplo por el mundo como estudiante y músico.

'The Ara Malikian World Tour' llega después del éxito que vivió el músico con la gira 'Petit Garage', un montaje en el que se hizo acompañar al piano, y con el que recorrió el planeta. En su nueva aventura en directo, que el próximo jueves llega al Liceu de Barcelona a las 21 horas, Malikian habla de "el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado" y, producto de estas experiencias vitales, surge un espectáculo "de sonidos y melodías que intentan dar forma a lo que he sentido y me ha inspirado él (su hijo) y la vida a través de él".

Y es que el artista reconoce que, gracias a su vástago, él está viviendo una infancia que no pudo disfrutar por las circunstancias políticas y bélicas y por su temprana separación de su familia para ir a formarse como músico al extranjero.

"Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos", relata el violinista, haciendo una comparativa entre los obstáculos que él ha tenido que sortear en la vida y en la música y de los que ahora está recogiendo los mejores frutos, entre ellos, el reconocimiento y cariño del público.

"Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan", relata el artista, con gran optimismo, sobre esta gira.

Tras esta importante cita barcelonesa, Malikian tiene tres conciertos destacados previstos en Madrid los días 4,5 y 6 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Madrid. El próximo 18 de marzo regresará al mismo escenario de la capital española. Así como el 11 de junio de este año.

Gran Teatre del Liceu; La Rambla, 51; El jueves 2 de marzo a las 21 horas; Precio de las entradas: de 42 a 100 euros; liceubarcelona.cat.