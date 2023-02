Adrián se arrepiente de su infidelidad en 'La isla de las tentaciones': "La experiencia es muy dura"

Adrián protagonizó una de las infidelidades más inesperadas de esta edición de La isla de las tentaciones. Se besó con Keyla, la tentadora con la que más conexión sentía en el programa.

Durante la emisión del lunes, los espectadores pudieron ver cómo Adrián se arrepintió de aquel beso al instante de darlo. La tentadora tuvo que abandonar la habitación del joven para que pudiera tranquilizarse.

"Necesito muchos besos y abrazos porque esta experiencia es muy dura", declaró. El joven alegó haber encontrado un apoyo dentro de la casa, pero nada más. Lloró desconsolado toda la noche restante.

"No me gusta sentir esto. No me gustaría ver esto por la otra parte", exclamó llorando solo en su cuarto de Villa Playa. Al día siguiente, su compañero Álex fue a verle, atento a que estaba bajo de ánimos.

"Tenemos un buen rollo que flipas. Precisamente eso no lo quería", le confesó Adrián a su compañero cuando le contó la escena del beso. "Naomi tampoco se está comportando", le dijo su Álex.

Dirán lo que quieran pero yo sí perdonaría la infidelidad de Adrián, por lo menos se arrepiente y se pone en el lugar de Naomi y sabe que no lo ha hecho nada bien. #LaIslaDeLasTentaciones6 — Soyunaotakukawaii (@NereahPollo) February 27, 2023

Por otra parte, Keyla también se acercó al día siguiente para comprobar cómo estaba Adrián. "Yo no estoy mal, lo que me preocupa es que estés bien", le dijo ella para animarle.

En la hoguera, Adrián le confesó a Sandra que le reconcomía la culpa: "Naomi no me va a perdonar en a vida".