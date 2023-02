Así fue la inauguración del Orgullo de Sídney con la actuación sorpresa de la hermana de Kylie Minogue

El pasado viernes 24 de febrero dio comienzo en Sídney, Australia, el comienzo del Orgullo. Durante 17 días se celebrará en la capital australiana la mayor fiesta de la comunidad LGBTIQ+.

Durante el comienzo del World Pride, fue Kylie Minogue, conocida como una de las divas del colectivo más importantes del país, dio el pistoletazo de salida del evento con un concierto que colgó el cartel de 'completo' en apenas segundos.

Así, los 20.000 afortunados pudieron disfrutar de canciones tan emblemáticas como Can’t Get You Out of My Head. Y es que en esta ocasión no subió sola al escenario. Su hermana mayor, Danii Minogue, le acompañó para interpretar con ella All The Lovers.

kylie and dannii minogue - all the lovers | sydney world pride | 2023 pic.twitter.com/8teiDK1w4A — Minogue Updates (@MinogueUpdates) February 24, 2023

Otra de las actuaciones que también fue esperada con ansias fue la de Charli XCX. La cantante no pudo negar lo fan que es de la australiana, de la que comentó: "Es un jodido ángel, la mujer más encantadora, dulce, maravillosa y guay. No puedo esperar a verla actuar, y los gais van a flipar". El concierto se retransmitió a través de todas las plataformas de ABC por primera vez en veinte años.

Aunque las actividades y conciertos solo acaban de comenzar. Se espera que a la capital australiana acudan alrededor de medio millón de visitantes de todo el mundo. Así lo ha confirmado el CEO del Mardi Gras de Sídney, Albert Kruger: "Aquí en Nueva Gales del Sur [estado del sureste australiano], las escuelas religiosas todavía pueden discriminar a estudiantes y profesores de la comunidad LGTBIQ+, las personas trans o de géneros diversos se enfrentan a barreras crueles en cuanto a sus documentos de identidad. Todavía tenemos un largo camino, y nuestras festividades son tan importantes ahora como lo eran en 1978".