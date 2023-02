La carta de Fayna Bethencourt al Defensor del Pueblo tras la huida de su ex Carlos, 'El Yoyas': "Este sistema resulta ineficaz. Soy una víctima"

Fayna Bethencourt continua con su lucha para conseguir que se haga justicia tanto para ella como para tantas otras mujeres. Y es que el que fuera su pareja, Carlos 'El Yoyas', lleva tres meses en paradero desconocido y prófugo de la ley. Por ello, ahora la que fuera concursante de Gran Hermano ha decidido enviarle una carta al Defensor del Pueblo.

La carta fue enviada el pasado 4 de febrero y, al no obtener respuesta, la televisiva ha decidido hacerla pública a través de Outdoor para poder denunciar su situación actual y que llegue a más gente. El mayor miedo actual de la canaria es que "la cosa siga igual" y la condena prescriba.

Como Fayna ha asegurado, no puede esperar más tiempo, por lo que se moverá "donde haga falta" para poder dar con su agresor. Pero no solo por ella, y es que con esta campaña busca poder reforzar las medidas contra la violencia de género y ayudar a otras mujeres. Para ello se ha propuesto también una recogida de firmas.

"Algunas de ellas me han llegado a decir que les quedan solo cuatro meses para que prescriba el delito de su maltratador y a otras ya, desgraciadamente, les han prescrito. Lo que pasa es que no es tan sencillo contar esto a la sociedad. Existe mucho miedo. Por eso espero que sirva para algo", ha contado al citado medio

En el texto que Fayna Bethencourt ha enviado al Alto Comisionado de las Cortes Generales, le ha contado cómo es su situación actual y avisa de cómo el sistema "resulta ineficaz". Así pues, en la carta reza lo siguiente:

"Me dirijo al Defensor del Pueblo para informar de mi situación actual y trasladarle mi petición con el consiguiente escrito", ha comenzado a narrar Fayna "El día 14de noviembre del año 2022, Carlos Navarro Merino, maltratador condenado, fue requerido a presentarse en los juzgados de Vilanova del Camí para su ingreso en prisión, no cumplió con dicho requerimiento y se dio a la fuga".

La canaria no ha dudado en destacar como, si bien se encunetra fugitivo, sí que ha concedido entrevistas: A día de hoy sigue en paradero desconocido, en busca y captura. El fugitivo, cuando teóricamente ya lo buscaban, concedió además una entrevista al periódico El Mundo. También envió una grabación de vídeo a televisión y habló con distintos periodistas sin que las autoridades actuasen al respecto".

Así pues, la que fuera concursante de la segunda edición de Gran Hermano ha querido denunciar su situación: "Soy una víctima de violencia de género que desconoce el paradero de la persona que condenaron por maltratarla y que además tiene que soportar que este haga declaraciones públicas clamando una inocencia", de mismo modo que destaca la actitud del que fuera su pareja, "desafiando así al poder judicial y ejerciendo de nuevo un maltrato psicológico, esta vez público, hacia mi persona sin repercusiones legales por dichos actos."

"Cuando exista una condena por violencia de género, el condenado debe ser trasladado a prisión o, en su defecto, que se le coloque un dispositivo de seguridad".

También ha querdido dedicar unas palabras a otras mujeres que viven su misma situación: "Muchas mujeres se han puesto en contacto conmigo para relatarme que están viviendo, también con el miedo de saber que su maltratador sigue en la calle a pesar de estar en busca y captura, algunas incluso sufriendo porque las penas de estos han prescrito sin que las autoridades los hayan encontrado".

Una vez presentados los hechos, Fayna manda un claro mensaje: "El condenado debe de ser trasladado a prisión inmediatamente o en su defecto que se le coloque un dispositivo de seguridad para conocer su localización en cada momento hasta su posterior ingreso en prisión".

Finalmente, acaba el comunicado asegurando como, si bien pueden solicitar al culpable para que acuda a los juzgados, esto no implica que se lleve a cabo un protocolo de seguridad: "No garantiza en absoluto la seguridad de su víctima y es a todas luces una medida ineficaz: existen condenados en busca y captura por no haber sido trasladados por las autoridades competentes a prisión, dejándolos a su libre albedrío y con la posibilidad de escapar de la pena que se les ha impuesto".