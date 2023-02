Mónica Naranjo, Ruth Lorenzo y el día en que fueron rechazadas: "Mi primer 'no' me lo dio Noemí Galera en 'OT 2'"

Ser artista significa en muchas ocasiones depender de otros. Audiciones, castings, pruebas, clases... siempre con tu destino en manos de la opinión de alguien. Hasta que lo consigues y comienzas a manejar las riendas de tu propia carrera. Así podría resumirse las vidas y las carreras de portentos de la música y la voz como lo son Mónica Naranjo y Ruth Lorenzo, una de las miembros del jurado y la presentadora de Cover Night, el nuevo concurso musical que La 1 estrenará de forma inminente.

Durante la presentación de este talent con música y voz en directo ambas contaron a 20minutos.es cómo fue su primer 'no', la primera vez que fueron rechazadas.

A ese respecto contaba Ruth Lorenzo, que representó a España en Eurovisión en 2014 y ganó Tu cara me suena 4, además de haber hecho giras dentro y fuera de España, no acabó de gustar en una de sus primeras audiciones. "Mi primer 'no' me lo dio Noemí Galera en OT 2 y me fui a casa pensando en que nunca más me presentaría a esto y me refugié en la música y el rock and roll", explicaba la cantante.

Pero sí, lo siguió intentando y en el The X Factor británico en 2008, donde quedó en quinta posición, con halagos por parte de grandes figuras internacionales como Simon Cowell, Cheryl Cole, Dannii Minogue, Louis Walsh e incluso de Johnny Depp y convirtiéndose en toda una estrella en ese país.

Mónica Naranjo lleva más de 30 años de carrera en la música y ha batido todos los récords, pero no siempre la vieron como la gran genio de la música que es. "Mi primera profesora de clásico me dio mi primer no", hace ver. "Llegué y me dijo que no, que no servía, que no iba a hacer carrera, que no tenía disciplina, ahínco o perseverancia y me había visto solo un día", rememora.

Tampoco vio su potencial su tutor del colegio. "En el colegio era pésima, no me interesaban las matemáticas, ni lo demás, vivía en mi mundo de música. Mi tutor se reunió con mi madre y le dijo que no sabía qué hacer conmigo y que no sabía si yo estaba bien", revelaba la cantante, que tiene tres premios World Music Awards y más de 10 millones de discos vendidos.

"Y no, no estoy bien, por eso me dedico a esto", reflexionaba. "A todos nos dicen que no, pero si yo no hubiera tenido aquella profesora quizá no hubiera tenido las ganas de mejorar y los 33 años que llevo en la música ahora", hacía ver, sobre cómo afrontar un rechazo y seguir adelante.