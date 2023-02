La hija de Dwyane Wade ya es legalmente una mujer pese a la oposición de su madre

Zaya, la hija de 15 años de la exestrella de la NBA Dwyane Wade, ya es legalmente una mujer. El portal especializado en famosos TMZ.com ha publicado este sábado que un juez del condado de Los Ángeles ha firmado la nueva identidad legal para la hija transgénero del deportista.

Según este medio, la hija de Wade de 15 años de edad, ahora es legalmente Zaya Malachi Airamis Wade, y el juez también ha dictaminado a favor de su cambio de género oficial de hombre a mujer.

Dwyane y su actual esposa, la modelo Gabrielle Union, han estado llamando Zaya a la chica durante años, ya que se definió como trans en 2020. La petición de cambio de nombre y género se ha estado gestionando en los tribunales desde el pasado mes de agosto.

No obstante, este cambio legal no ha estado exento de polémica, ya que Dwyane Wad y su ex esposa y madre de Zaya, Siohvaughn Funches-Wade, estaban en desacuerdo sobre el cambio de género de la niña.

El exjugador de Miami Heat (entre otros equipos) dijo que el cambio fue en el mejor interés de sus hijos y calificó la oposición de su exesposa como un "sin sentido".