Conseguir el mayor número de visualizaciones y espectadores es uno de los objetivos de los influencers. Sin embargo, en algunas ocasiones, el asunto se va de las manos y, como le ha ocurrido a un streamer, sus seguidores han criticado su pasividad ante el sufrimiento de uno de sus amigos.

Todo sucedió en un vídeo en directo emitido por el streamer YoSoyPlex que, junto a sus amigos, decidieron someterse a un reto viral en el que uno de ellos debía comerse una patata muy picante para ver el efecto que esto tenía. Así, el joven que probó el alimento comenzó a encontrarse mal, lo que, lejos de preocupar al resto, provocó sus risas.

No es hasta que el joven pide ayuda cuando el resto de sus compañeros comienzan a expresar su preocupación. Sin embargo, el streamer se muestra más pendiente de abrir el plano para que la cámara capte cómo su amigo vomita sangre e, incluso, termina desmayándose. Este viernes, los colaboradores de la mesa de actualidad de El programa de Ana Rosa han comentado el suceso.

"Yo alucino, de verdad", ha apuntado Patricia Pardo que, además, ha señalado: "Estos retos están a la orden del día. Además, están viendo a su amigo que se está asfixiando y no dejan de grabarle. El pobre chaval tiene la cámara a tres centímetros de su nariz".

Por su parte, Rocío Ramos-Paul ha destacado: "La búsqueda de sensaciones es propia de chavales, adolescentes... Venimos con una generación acostumbrada a contar todo lo cotidiano y también las cosas que hacen en búsqueda de sensaciones. Tonterías ha hecho todo el mundo. Lo que es muy llamativo es cómo no hay posibilidad de cortar y decir 'vamos a buscar a alguien que ayude a este chaval'. Yo sigo creyendo en el ser humano por ese amigo que dice 'corta ya y vamos a ver'".

Sin embargo, José María Benito ha apuntado que, en su opinión, "no están buscando sensaciones nuevas, sino miles de seguidores". "La adolescencia, en general, lo que busca son sensaciones nuevas. Me da igual la patata que un zumo con alcohol", ha agregado la psicóloga, a lo que Patricia Pardo ha destacado: "Quiero pensar que en ese momento ellos no son conscientes de la gravedad de la situación y piensan que, incluso, podría estar fingiendo y exagerando los síntomas. Pero cuando el pobre chaval empieza a vomitar sangre y se desmaya es cuando se dan cuenta de que no está fingiendo. No les quiero quitar responsabilidad".

Finalmente, Rocío Ramos-Paul ha apuntado que, en el caso de que algún padre o madre vea que sus hijos se están exponiendo a este tipo de retos, pueden decirle: "Esto es una soberana estupidez. Entiendo en la edad que estás y lo que quieres hacer. Y luego le das estrategias de solución no solo aquí, sino en situaciones más complicadas: 'si pasa esto, llámame', 'si pasa esto, tener un teléfono'... Entramos en las medidas que tendrían que tomar los padres porque estamos entrando en situaciones complicadas de las que no saben salir y hay que darles estrategias para que sepan salir".