Mirta Drago deja Mediaset con una emotiva carta: "He tenido que soportar el asedio, la agresividad machista y hasta la burla"

La que ha sido la directora de comunicación de Mediaset durante 20 años, Mirta Drago, abandona su cargo tras el fichaje por parte del grupo multimedia de Sandra Fernández, hasta ahora directora de medios de Isabel Díaz Ayuso, como nueva máxima responsable de comunicación.

Drago, que contaba con toda la confianza del ahora jubilado Paolo Vasile, ha publicado en redes sociales una extensa carta de despedida en la que hace repaso de sus logros en la comunicación de Mediaset, además de los malos tragos por los que tuvo que pasar.

"Unas 800 ruedas de prensa, a riesgo de quedarme corta", recontaba la exdirectiva, que aseguraba que estos 20 años de dirección del gabinete la han tenido ocupada: "Millones de horas al teléfono, gestión de crisis de día y de noche, de lunes a domingo, en prensa y en redes sociales".

Con su cargo, Mirta Drago cumplió sus sueños de ser "directiva de Telecinco". "He sido feliz, he sufrido estrés, me he empeñado en acompañar a presentadores y actores, porque lo tienen mucho más difícil que cualquiera que trabaje en la tele y muy especialmente desde que la tiranía del click y de las redes sociales se ceba con ellos", ponía de manifiesto Drago.

.@mirtadrago , directora de Comunicación y Relaciones Externas, deja Mediaset España tras 20 años en el cargo. Le deseamos lo mejor y abrimos un hilo, más bien un carrete, que nos deja como despedida. pic.twitter.com/dvz5Ez7SJJ — Mediaset España (@mediasetcom) February 23, 2023

En ocasiones, ha sido difícil, pero dice irse "con el orgullo y el honor de no haber pasado nunca por las extorsiones de ningún medio, a pesar de haber tenido que soportar por eso el asedio, la agresividad machista y hasta la burla", según denuncia.

Mirta Drago se despedía de su equipo de comunicación, "un grupo de gente fuerte y talentosa", que son "personas sabias y cariñosas".