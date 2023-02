Viviendo el mundo con música

Toda la vida pensando que había perdido el norte y… ¡Lo he encontrado! Estoy en el Círculo Polar Ártico: en las islas de Lofoten, en Noruega. Y, además de que los paisajes son como los de Google y de que la gente es realmente fantástica, os contaré que la música me está guiando como compañera en este viaje tan improvisado como sorprendente.

¿Canciones para ver las auroras boreales? Las he tenido. ¿Para salir de fiesta en Oslo? No lo dudéis. ¿Playlist con éxitos noruegos (eurovisivos) para acompañarme en la carretera? También. Pero por encima de todo, la música me está dando vida.

Comencé este viaje en Polonia, a donde fui por trabajo. Tenía por delante unos días libres y, en el último momento, decidí viajar a Oslo. Allí, viendo la previsión del tiempo, pillé un vuelo para Bodø, un sitio del que nunca había oído hablar pero que prometía auroras boreales. Cumplió: acabé en las montañas, a las dos de la mañana, con locales, en una cabaña rodeado de perros tiradores de trineo y con la única luz de las auroras y un viejo tambor de lavadora reconvertido en un brasero.

Conocí a un alemán que me habló (en español) de Lofoten. Tomé un ferry con él y, mareo incluido, nos presentamos en el archipiélago donde nos encontramos a una sueca divertidísima y recogimos a un francés, también hispanoparlante, que hacía autostop.

He dormido sobre el mar, he probado una sauna de las de aquí y, como si fuese un paisano más, me he bañado en el Mar de Noruega a -4 ºC. He comido carne de ballena y me he quedado loco con las bibliotecas y para cada momento de estos, tengo una canción y una anécdota llena de vida que contarle a mi amigo Angelilo, porque este viaje también es suyo. Porque mis piernas son las suyas y mis ojos escrutan cada rincón para contárselo cuando tomemos el próximo café.