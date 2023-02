Un chiste de Pablo Puyol descoloca a Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Soy cortito"

Después de su última derrota en El Rosco en el programa anterior, Rafa superó La Silla Azul de Pasapalabra este miércoles y se sentó junto a los invitados que le acompañaban en el equipo azul, Laura Moure, azafata de La Ruleta de la Suerte, y el cantante Daniel Diges.

En el equipo naranja, por su parte, jugaron junto a Orestes la presentadora Carla Hidalgo y el actor Pablo Puyol, aunque la presentación del este último dejó un poco descolocado a Roberto Leal.

"¿Quieres que te cuente un chiste?", le preguntó el protagonista de UPA Dance al conductor del programa de Antena 3, que aceptó encantado: "¿Qué crees que va a decir tu jefe cuando sepa que eres disléxico? Me saluda...", contó Puyol.

El chiste arrancó las carcajadas de los invitados, concursantes y público presente en las gradas del concurso, pero Leal no pareció entenderlo, mirando con desconcierto a su invitado.

Pablo Puyol, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Me la suda...", le comentó Puyol. "No lo expliques, soy cortito. Es muy bueno, pero como estoy a mis cosas y me ha costado lo mío", se excusó el presentador sevillano entre risas. El actor concluyó diciendo: "Era un regalito que te quería hacer...".