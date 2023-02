"Roald Dahl no se toca", he leído estos días a diestro y sobre todo a siniestro. "El significado de los clásicos debe preservarse" o "censura", etc, oigo.

He adaptado para niños el Cantar de Mio Cid y El conde Lucanor. Mantuve en ellos la afrenta de Corpes y El mozo que casó con mujer brava. Mi último libro infantil, Cuentos de siempre como nunca te los habían contado, recopila clásicos íntegros, sin azúcar, con una introducción que contextualiza por qué los lobos se comían a las niñas y las abuelas.

No solo no soy sospechosa de favorecer lo políticamente correcto en las narraciones infantiles (ni en nada, en realidad), sino que he defendido con pasión, frente a airados progenitores y docentes, la importancia de leer a los clásicos sin filtros: he escuchado, y es cierto, que La sirenita, Caperucita Roja, Cenicienta... son crueles. Que habría que reescribirlos. Sí, digo yo: eso ya lo hicieron Perrault, los Grimm, Disney. ¡Disney, por favor, sus películas, libros, álbumes ilustrados! Veo a diario los desesperados intentos de determinados colectivos (sobre todo a diestro) por prohibir los libros de texto y ficción infantil que no les gustan y ahora asisto estupefacta (y un poco divertida) al rasgado de vestiduras del caso Dahl.

A todos nos gusta Dahl. Nuestra generación ha crecido con los libros y adaptaciones cinematográficas, con los musicales, que a su vez no son fieles (no pueden serlo) al texto original. No nos gusta que nos toquen lo que ya conocemos, ni una letra. Pero los herederos, que son, al fin y al cabo, los dueños del cortijo dahladiano, han visto el negociazo de vender los derechos a determinados grupos ultraconservadores, sobre todo estadounidenses, que adaptan a su gusto todo texto discordante. Los textos originales continuarán a nuestra disposición. Es dinero, amigos, no censura. Y lo nuestro no sé qué es. Elijan el nombre.