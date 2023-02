En EE. UU se ha originado un debate en relación con la edad máxima en la que debería ser obligatorio pasar un test mental para poder ser candidato a la presidencia de la primera potencia mundial. No es un asunto banal. No es humo para despistar de otros temas. Si Biden opta a la reelección, tendrá 81 años y, si gana, terminará a los 85 años. Con Trump, si finalmente consigue ser nominado otra vez para ser el candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, tendrá 77 y, si ganara, terminaría mandato con 81.

El tema de la edad de los inquilinos de la Casa Blanca no es nuevo. Ronald Reagan, cuando era el presidente de más edad de la historia de EE. UU, ya tuvo que enfrentarlo en un debate con el candidato demócrata Walter Mondale. Y fue genial lo que dijo a la pregunta del moderador en relación con su edad, que era de 73 años: “No convertiré mi edad en un tema de esta campaña. No voy a explotar por razones políticas, la juventud y la inexperiencia de mi contrincante”. No me digan que la respuesta no es, sencillamente, brutal.

Quien ha sacado otra vez este tema a debate ha sido la exembajadora de EE. UU ante la ONU y exgobernadora republicana de Carolina del Sur Nikki Haley. Ella tiene 51 años y su máximo competidor para hacerse con la nominación de su partido no es otro que Donald Trump. Así es que el debate no es desinteresado, pero ella ya tiene su lema: “No es que EE.UU. haya pasado su mejor momento, sino que nuestros políticos han pasado el suyo”.

Independientemente de si es pertinente pasar una prueba de capacidad mental para candidatos a ser inquilinos de la Casa Blanca a partir de los 75 años, que es cuando propone que se haga obligatoria Nikki Haley, es obvio que, como dice el neurólogo Thomas Wisniewski, de Nueva York, “todas las personas de 80 años deberían someterse a pruebas de detección mental mínimas como parte de una evaluación general”.