María Isabel responde a las crueles críticas por cómo está cuidando a su hija recién nacida: "La gente es tonta"

Desde que María Isabel diera a luz a su primera hija, Daliana, el 14 de febrero, no han sido pocos los que han querido aconsejar a la cantante sobre cómo debe o no criar a su pequeña. Y es que si antes de nacer ya estaba bajo el ojo crítico de todos sus seguidores, ahora las pegas han llegado a sus máximos.

Todo estalló cuando la recién estrenada madre publicase una fotografía en la que aparece su hija en una hamaca. En la imagen, que forma parte de una promoción con la marca, se puede ver una televisión encendida detrás de ella. Una estampa cotidiana para muchas casas que ha hecho saltar las alarmas.

Y es que no son pocas lo que han asegurado que los pequeños no "pueden estar expuestos a pantallas hasta los 2 años" al "no tener los ojos suficientemente desarrollados", o incluso madres que comentan cómo es una locura que vean "las puñeteras pantallas", y se cuestionan si realmente la cantante quiere o no a su hija.

Ante la dureza de los comentarios y la actitud de estos, María Isabel ha decidido romper su silencio y hablarle a sus seguidoras: "¿La gente es tonta? Cada madre con sus hijos que haga lo que quiera. Mejor que yo, nadie va a querer a mi hija y nadie va a ser qué es mejor. Así que por favor dejen de meteros donde no os llaman".

Además, ha querido aprovechar este momento para reafirmar la decisión que ya tomó con anterioridad. Y es que la cantante no mostrará imágenes de su pequeña en las que se le pueda ver la cara para poder así mantener su privacidad: "Creo que he tomado la mejor decisión de mi vida. En mi caso, prefiero esa tranquilidad".