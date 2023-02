Polémica con David Guetta tras asegurar que "el futuro de la música es la inteligencia artificial" y recrear la voz de Eminem

Una polémica enorme puede dar lugar a un debate de igual magnitud. O incluso a una denuncia, aunque esté todavía en los inicios de tener su propia legislación internacional. Hablamos de a lo que se ha expuesto y se expone David Guetta después de uno de sus últimos espectáculos, en el que usó la voz de Eminem... Sin que fuera Eminem.

Según el DJ y productor francés, se trata de Emin-AI-em. Es decir, la recreación a través de la Inteligencia Artificial que ha hecho de la voz del famoso rapero y que cantaba para él uno de los estribillos: "This is the future rave sound / I'm getting awesome and underground" (Este es el futuro del sonido rave / Me estoy volviendo asombroso y underground).

Y es que en la alfombra roja de los Brit Awards de este 2023, el músico admitía que "el futuro de la música está en la inteligencia artificial" y que cree que cada vez más creadores empezarán a usarla de manera más o menos común ya que "cada nuevo estilo musical viene de una nueva tecnología".

"No hay duda. Pero siempre utilizado como una herramienta", agregaba, amén de que para él "nada va a sustituir al gusto". "Lo que acaba definiendo a un artista es que tenga gusto, que sepa el tipo de emoción que quiere hacer llegar, y utilizar todos los instrumentos modernos para hacerlo", añadía, antes de comparar la IA con otras revoluciones musicales: "Con toda probabilidad no habría rock and roll sin guitarra eléctrica".

Eso sí, tras estas palabrs Guetta ha tenido que salir a explicar que no hay intención alguna por su parte de lanzar comercialmente la canción con el falso Eminem, quizá intuyendo que eso sí infringiría derechos de autor.

Ahora mismo muy pocos países tienen leyes que hablen específicamente de las creaciones realizadas por la Inteligencia Artificial o si, de hecho, se puede sacar provecho de esta: en la mayoría de jurisdicciones, entre las que se encuentra España o países como Alemania, solo las obras creadas que hayan sido creadas por un ser humano pueden estar protegidas por derechos de autor.

obviously I won’t release this commercially😃 — David Guetta (@davidguetta) February 4, 2023

Asimismo, la polémica generada alrededor de su uso de la voz de Eminem sin el consentimiento de este ha conllevado que Guetta, quien asegura que solo pretende "abrir el debate y concienciar", publique una pequeña entrevista en la que explicar que todo empezó "como una broma" que funcinonó "tan bien" que no se lo "podía creer".

Tras añdir cómo descubrió las webs de IA, agrega: "Básicamente puedes escribir canciones en el estilo de cualquier artista que te guste. Así que escribí este verso para el estilo de Eminem sobre el futuro de la rave. Y me fui a otra web de inteligencia artificial para recrear su voz. Puse el verso, le di al play y la gente se volvió loca".