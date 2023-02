Megan Fox niega que Machine Gun Kelly le fuera infiel

Según varias fuentes y, por supuesto, según ellos mismos, la relación sigue en marcha. Al menos, están haciendo todo lo posible para que sea así. Por ejemplo, no poner a los fans de unos en contra del otro y viceversa. Megan Fox ha vuelto momentáneamente a su Instagram, de hecho, para negar que Machine Gun Kelly le fuese infiel, que fue la razón que se dio para explicar por qué hoy por hoy están atravesando una situación complicada en su relación.

Según un informante que ha hablado con la revista People, la pareja está intentado darle prioridad a su amor a pesar de sus diferencias, con la intérprete de 36 años "todavía cabreada" con el músico -llegó a borrar todas sus fotografía con él antes de eliminar su cuenta de Instagram- por una disputa que vivieron recientemente.

A pesar de ello, ambos "están resolviendo sus problemas" y a pesar de las habladurías "no se han separado". "Megan todavía está molesta pero no se han dado por vencidos en su relación, ya que él piensa igual. Están recibiendo ayuda profesional porque quieren que las cosas funcionen", ha declarado, lo que explica que fueran captados la semana pasada saliendo de una terapia de pareja después de dos horas y media, si bien lo hacían visiblemente tristes y se marchaban por separado.

Sea como fuere, dado que también hubo rumores de malos tratos a raíz de una fotografía subida por Fox, ha sido la propia actriz e Jennifer's body o Transformers quien ha querido zanjar ciertas ideas que han circulado por las redes en un escueto mensaje en el que niega una posible infidelidad de Machine Gun Kelly con Sophie Lloyd, su guitarrista, o con cualquier otra mujer.

"No ha habido interferencia alguna de terceras personas en esta relación", ha comenzado escribiendo Fox, que ha continuado diciendo que "eso incluye -pero no se limita- a seres humanos reales, mensajes privados, bots de inteligencia artificial o demonios súcubos", refiriéndose a aquellos que en la mitología tomaban la forma de una mujer para seducir a los hombres.

Finalmente, ha añadido con cierta ironía en la publicación -la única que por ahora permanece en su perfil aunque con los comentarios desactivados-: "Si bien no me gusta robaros la posibilidad de seguir publicando noticias aleatorias sin fundamento que incluso el ChatGPT habría escrito con mucha más precisión, debéis dejar morir esta historia [que os habéis montado] y de una vez por todas no atacar a personas inocentes".