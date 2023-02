Las incógnitas de 'la crisis de los globos': Estados Unidos descarta ahora las hipótesis de China y los extraterrestes

De no descartar ninguna posibilidad sobre el origen de los globos que han surcado el cielo norteamericano a asegurar que pertenecían a un programa militar chino, para desmentir cualquier vinculación de estos objetos con el gigante asiático poco después. Son los vaivenes protagonizados por Estados Unidos en apenas 36 horas en esta 'guerra' espía entre ambas potencias, que, desde que se desató a comienzos de febrero, deja más incertidumbres que certezas.

La crisis comenzó el pasado 2 de febrero cuando el Gobierno de Estados Unidos detectó el primero de estos objetos, denominados 'fenómenos aéreos no identificados' ('fanis'). Tras intensas deliberaciones sobre la conveniencia de derribarlo, dada su posible interferencia con la trayectoria de aviones comerciales, Joe Biden ordenó abatirlo, aunque las autoridades no lo consideraran una "amenaza directa" para la población o la seguridad del país, según el responsable del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Tras ese primer globo, el único catalogado como tal por Estados Unidos hasta el momento y cuya propiedad reconoció china, Washington derribó tres objetos más en un periodo de ocho días: uno que volaba a gran altitud en Alaska, otro sobre la región canadiense de Yucón y un tercero sobre el lago Hurón, en Michigan. Por ahora, la Administración Biden no tiene clara la procedencia de ninguno de estos últimos artefactos y las teorías al respecto se han multiplicado.

¿Extraterrestres?

En un inicio, EE UU afirmó no desechar ninguna posibilidad sobre el origen de estos artefactos, a los que denominó "objetos", sin ahondar en su descripción. "No descartamos nada en este momento", respondió el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, el general Glen VanHerck, a la pregunta sobre una hipotética procedencia alienígena o extraterrestre de estos 'fanis'. En este sentido, recalcó que pretendían recabar información para poder ofrecer más datos.

Apenas 18 horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró el lunes en su rueda de prensa diaria que no había "indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre" en los tres objetos voladores derribados en los últimos días en los territorios de su país y Canadá. "Quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera y es importante que lo digamos desde aquí", manifestó.

Cronología de las tensiones entre China y EE UU por los globos espías. CARLOS GÁMEZ

¿Origen chino?

En la misma rueda de prensa, el responsable del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca vinculó el reciente derribo de los últimos objetos no identificados sobre Norteamérica a la existencia de un programa militar chino de globos espía. En esta línea, explicó que, aunque no podía desvelar "muchos detalles en público" sobre estos incidentes, una mejora reciente en los sistemas de radar estadounidenses sería el motivo del incremento de detecciones de estas aeronaves.

Sin embargo, 16 horas después, el propio Kirby ha apuntado este martes que los tres objetos abatidos en los últimos días no están ligados a China y podrían ser entes usados para fines comerciales o de investigación, totalmente inofensivos. No obstante, ha puntualizado que esa información es provisional y que Estados Unidos sigue buscando los restos de esos últimos aerostatos derribados para analizarlos y tener una mejor idea de su naturaleza.

En este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino expresó el pasado domingo su "firme descontento" por lo que considera una "clara reacción exagerada" por parte de Estados Unidos tras el derribo del presunto globo espía y se reservó, además, el derecho de dar las "respuestas necesarias".

Solo el primer objeto era un globo chino

Hasta la fecha, el Ejecutivo estadounidense solo ha podido confirmar que el primer aerostato, abatido el 4 de febrero, era un globo de factura china. El gigante asiático admitió ser la propietaria del artefacto y adujo que era "de naturaleza civil" y lo utilizaba para "investigación científica". Todos los demás continúan siendo investigados, a la espera de recoger el material resultante del derribo.

El ejército de Estados Unidos ha recuperado el mecanismo electrónico y los sensores clave, utilizados presuntamente para la recopilación de datos de inteligencia, de ese primer globo chino, según ha informado este martes la prensa local. Los restos de la aeronave cayeron al océano Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur y fueron recuperados por miembros de la marina estadounidense y facilitados después al FBI para evaluar las capacidades de vigilancia del objeto.

Globos en China

Por su parte, Pekín señaló este lunes que artefactos de Washington sobrevolaron al menos diez veces el territorio del gigante asiático durante el último año. "Es común que globos de EE UU entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países (...) Deben reflexionar y cambiar de actitud antes de incitar a la confrontación, calumniar y acusar a otros", recalcó Wang Wenbin, portavoz de Exteriores, en una rueda de prensa.

La Administración Biden negó categóricamente estas acusaciones chinas. "No es verdad. No lo hemos hecho. No es en absoluto cierto", puntualizó Kirby. No obstante, Pekín ha mantenido su postura este martes y ha pedido a Washington que lleve a cabo "una investigación a fondo" y que dé "explicaciones" sobre los "vuelos ilegales de globos" que Estados Unidos supuestamente realiza sobre otros países, entre ellos el gigante asiático. A su vez, el país norteamericano se ha abierto a una reunión con el Gobierno de XI Jinping sobre estas aeronaves.

Taiwán

Ahora, EE UU no es el único sumergido en las inconsistencias. Taiwán denunció el lunes la presencia de decenas de globos espía en los últimos años en su territorio, lo que ha aumentado la preocupación de que China pueda estar preparando un ataque contra el país, según recoge el Financial Times. "Vienen con mucha frecuencia, el último hace solo unas semanas", relató un alto funcionario del país y cuenta el periódico británico, mientras que otra persona informada del asunto afirmó que estas incursiones se producían una media de una vez al mes.

Si embargo, el Ministerio de Defensa taiwanés ha defendido este martes que Taipéi no ha detectado hasta la fecha ningún globo espía procedente de China. El general Huang Wen-chi de la cartera castrense ha subrayado que los aerostatos detectados en la isla son "meteorológicos", con incursiones "cada año", y no suponen "una amenaza para la seguridad", según la agencia CNA.