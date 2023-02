Verdeliss siempre intenta hablar de la maternidad con sinceridad en sus redes sociales. Y es que la influencer, tras siete embarazos y ocho hijos, ha mostrado a sus seguidores cómo ha cambiado su cuerpo.

Aunque la del País Vasco siempre ha presumido de su delgadez y sus buenas recuperaciones tras dar a luz, lo cierto es que, al igual que el resto de mujeres, tiene imperfecciones. Así lo ha mostrado en su cuenta de Instagram mostrando los excesos de piel en de su abdomen: "Mi tripa es de esas que traicionan según la postura".

La empresaria ha asegurado que el hecho de no tener estrías es gracias a los buenos cuidados que mantiene y a la importancia de la hidratación de su piel, tanto a nivel interno como externo. Y es que, aunque no las tiene, para ella estas cicatrices son "señales de esos pequeños seres humanos que trajimos a la vida", por lo que anima a todas las madres a "quererlas".

Verdeliss muestra su tripa. Verdeliss / INSTAGRAM

Estefanía Unzú no puede negar que se siente "bendecida por tener una piel elástica" aunque no por ello es perfecta. Y, para demostrarlo, ha enseñado su cuerpo sin ningún tipo de filtro: "Amigas, no soy perfecta. Estrías no, pero esto también me va a acompañar".

"Tengo mis más y mis menos, pero tengo que concienciarme de que gracias a este cuerpito tengo a mis niños", se ha sincerado la influencer en sus redes sociales.