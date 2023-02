La vida más personal de Manuela Velasco: de su asistencia a terapia por no poder ser madre al estado de su tía, Concha Velasco

A pesar del peso de su apellido y de su parentesco con una de las artistas españolas más míticas, Concha Velasco, la actriz Manuela Velasco se ha forjado una carrera profesional propia sin nada que reprocharse. De hecho, en 2007 ganó el Goya a mejor actriz revelación por Rec.

Manuela, que tan solo ha coincidido una vez en el trabajo con su tía Concha, ha asegurado a ¡Hola! que está muy feliz con su trayectoria: "No cambiaría haber trabajado con mi tía por haber vivido todo lo que he vivido desde dentro, de ver los mimbres del oficio, el engranaje, las costuras. De ver el camerino, el entre cajas, el entre función y función, el estudio, el entusiasmarse con algo y llevarlo a cabo".

No solo su tía forma parte del mundo del espectáculo. Su padre es cámara de cine y su madre modelo, por lo que el arte lo lleva en la sangre. Por todos ellos siente gran admiración, pero desde pequeña ya estaba muy ligada a Concha Velasco. "Verla en escenario, estar entre cajas, meternos por los telares. Entre función y función, cuando los técnicos salían a merendar y ella estaba en el camerino, me iba al escenario, miraba al patio de butacas y decía: 'Un día estaré aquí'", ha afirmado sobre su infancia colándose junto a sus primos en el teatro.

Poco a poco y con mucho esfuerzo ha ido logrando afianzarse en el mundo de la actuación. Mientras tanto ha tenido que lidiar con su vida personal, que cuenta con algún que otro aspecto difícil, como es su imposibilidad de ser madre.

"Creo que mi asunto más importante o doloroso con el que he tenido que lidiar ha sido no haber podido ser madre. No soy madre porque no quiera, sino porque no he podido. Sin ninguna causa específica, soy de esos casos de 'no te pasa nada, a tu pareja tampoco', pero no lo hemos conseguido", ha asegurado la actriz de 47 años.

Manuela reconoce que ha necesitado el apoyo de los profesionales para sobrellevar este jarro de agua fría. "¿Terapia? Sí, mucha. Sí. Me ha ayudado mucho con todo el asunto de la maternidad. Entré en una cosa muy autodestructiva de pensamiento, de mucho rechazo, de por qué no era yo capaz de generar vida o preservar vida y estas cosas", ha confesado, aunque también ha asegurado que ella va a terapia siempre, "no solo porque tenga un problema puntual".

Es posible que la madrileña se sienta mejor que nunca después de una dura etapa: "Yo creo que he pasado una crisis vital en la que un montón de cosas se han tenido que recolocar, profesionales y personales y ahora entiendo dónde estoy, entiendo las reglas del juego y tengo ganas de jugar".

El estado de su tía

Manuela también ha confesado a ¡Hola! cómo ve actualmente a Concha Velasco, quien "físicamente está delicada y necesita asistencia para muchas cosas". Ha contado una anécdota que pone en entredicho todo lo que se dice de la actriz supuestamente en su "momento más crítico". Tras varias informaciones que decían que estaba muy mal, la de Velvet acudió al hospital y se llevó una grata sorpresa.

"Entro y me dice mi tía: 'Se acaba de ir no sé quién con su marido y la niña pequeña y antes ha estado aquí Teresa y tal'. ¡Y esto eran las doce de la mañana! Y al día siguiente coincidí con Paula Echevarría, las dos allí. Es verdad que está encantada, recibe a todas las visitas y, cuando quiere que te vayas, te lo dice y ya está", ha afirmado.