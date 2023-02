Este martes se cumplieron 16 años desde que falleció Érika Ortiz, hermana de la reina Letizia y madre de Carla Vigo. Por ello, la actriz de 22 años quiso recordarla con una emotiva publicación en redes con la que demuestra que se acuerda de ella cada día.

El 7 de febrero de 2007, la pequeña de las hermanas Ortiz fue encontrada sin vida en su piso a los 31 años. Días después, se celebró el funeral, al que acudió la casa real y, por supuesto, la familia de la actual reina. Incluida una pequeña Carla Vigo de 7 años.

Mucho ha cambiado desde entonces la influencer, que también trabaja como actriz, pero sigue teniendo muy presente a su fallecida madre: "Cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y para ver la persona en la que me he convertido".

"Por aquí las cosas han cambiado mucho, pero seguimos pensando en ti. Yo estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a eso te entiendo muchísimo mejor", ha escrito en Instagram. "No quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo".

"Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida a veces no es como esperamos", ha añadido. "Te voy a querer siempre y, aunque ya haya hecho el duelo, nunca te voy a olvidar. Te amo".