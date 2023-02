La historia de amor de Sandra Férriz y Darío Sellés no siempre ha ido viento en popa. Sin embargo, después de varias idas y venidas, la pareja se encuentra en su mejor momento. Tanto es así que los que fueran participantes de la cuarta edición de La isla de las tentaciones han confesado, en el primer capítulo del canal MTMAD de Sandra, que están muy emocionados porque van a ser padres de su primer hijo.

La pareja confesó que ninguno de los dos esperaba esta gran noticia y tampoco buscaban convertirse en padres. "El bebé viene por sorpresa, pero es bienvenido", confesó la graduada en Marketing y Comercio. Según contaron en el vídeo, ambos conocían la buena nueva desde hace días y les ha sido muy difícil guardar el secreto.

Sandra siempre suele bromar con que está embarazada, así que Darío pensó que se trataba de otra inocentada más. Sin embargo, fue todo lo contrario. La de Alicante decidió realizarse un test de embarazo ya que se notaba su cuerpo raro. Ella no quiso ver el test, pero a Darío le daba mucha curiosidad saber el resultado. "Han salido las dos rayas. ¿Eso que significa?", recordaron en el vídeo.

La joven confesó que al principio no fue fácil asimilar la noticia, pero que ahora están super felices de la espera. "No sabíamos si íbamos a tirar con esto para delante. Desde que vi el bebé en la ecografía, no hubo vuelta atrás", expuso.

En el vídeo, ambos mostraron varias ecografías del bebé y, de hecho, se ven muy ilusionados con el nuevo rumbo que ha tomado su vida. Además, Sandra y Darío confesaron que sus familias también están muy feliz de que la noticia.

La pareja espera dar la bienvenida al bebé el próximo mes de septiembre. Y, a través de Inesperados, su canal de MDTMAD, en el que harán participes a su seguidores de todo el proceso hasta tener en sus brazos a su hijo.