Christian Gálvez revela su verdadero nombre: "Mis padres me iban a llamar Paul, pero..."

Después de las buenas noticias sobre su renovación, 25 palabras ofreció este martes una nueva entrega con el objetivo de entregar un premio que asciende ya a 300.000 euros.

Pero, antes de que Antonio, el concursante que llegó en esta ocasión al reto final, se enfrentara a esta última prueba, Christian Gálvez proponía a los miembros del equipo ganador que cada uno contase alguna anécdota de su vida, donde él también se incluía.

Entonces, después de conocer las divertidas anécdotas de Manu Górriz, Irene Junquera -los invitados de honor- y Antonio, el aspirante, el presentador desvelaba su verdadero nombre y el origen de este.

"Yo no solo me llamo Christian…", señalaba el madrileño, para sorpresa de todos. "Mi madre es de la línea de la Concepción y estaba acostumbrada a ver a todos los ‘llanitos’ allí, a todos los ingleses. De hecho, yo me iba a llamar Paul, pero de repente escuchó Christian y le encantó", contó el comunicador.

Sin embargo, relató, había un problema. Durante el bautizo, el cura no dejó que el bebé se llamase Christian, "porque no tenía santo". Es entonces cuando sus padres tuvieron que recurrir a un nombre compuesto para poder incluir ese nombre.

"Claro, mis padres se quedaron ahí…", se refirió sobre la reacción de estos ante lo que ocurría. Como su padre se llama Juan Carlos, utilizaron su segundo nombre para complementar el primero. "Carlos Christian. Y ahí se quedó", zanjó el presentador.